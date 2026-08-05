5 de agosto de 2026 - 14:30

"Si pudiera, lo compraría de inmediato": un mecánico señaló el auto usado que es mejor que muchos 0 km

El experto Juan José Ebenezer destaca que la durabilidad de un motor V8 y detalles de lujo adelantados a su época superan a la construcción actual.

Mecánico recomienda este auto usado por encima de cualquier 0km.

Mecánico recomienda este auto usado por encima de cualquier 0km.

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Por Daniela Leiva

El mécanico Juan José Ebenezer ha sacudido las redes sociales al defender que la calidad de un vehículo no tiene fecha de vencimiento. Bajo la premisa de que la durabilidad mecánica es casi una ley por la rigurosidad de sus expertos, el especialista asegura que un modelo con dos décadas encima supera a los actuales en ingeniería.

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El vehículo en cuestión es el Mercedes-Benz S500 del año 2005. Según el mecánico, este modelo representa la cima de una era donde el fabricante alemán construía sus unidades sin concesiones ni compromisos, algo que hoy parece haberse perdido en la producción masiva de componentes menos robustos.

¿Por qué el motor V8 del Mercedes S500 supera a los autos actuales?

La razón técnica detrás de esta preferencia radica en su motor V8 de gasolina. Mientras que los autos actuales recurren a bloques pequeños con turbos muy exigidos para cumplir normativas, el motor del S500 fue diseñado para trabajar con holgura. Esta arquitectura permite una fiabilidad mecánica superior porque las piezas internas sufren menos estrés térmico y mecánico a largo plazo, manteniendo un rendimiento excepcional que no ha perdido vigencia con el paso del tiempo.

Ebenezer insiste en que un coche no es deficiente simplemente por cumplir 15 o 20 años. Para él, la verdadera calidad se define por la marca, el tipo de motor y la construcción original de fábrica. El S500 incluye innovaciones que todavía hoy resultan impresionantes, como puertas que se cierran solas de forma automática y asientos que ajustan su posición activamente durante las curvas para aumentar la comodidad del conductor.

¿Cuánto cuesta mantener este Mercedes-Benz S500 usado?

Sin embargo, el experto aclara que no se trata de una opción apta para todos los presupuestos. Aunque la mecánica es sólida, el mantenimiento de un vehículo de este calibre puede ser costoso y su electrónica es significativamente más compleja que la de modelos de décadas anteriores. Existen puntos específicos a vigilar, como la unidad de control ubicada en la parte superior del vehículo, que tiende a sobrecalentarse y generar fallos ocasionales.

El consejo final para quienes buscan un usado es ignorar las opiniones generalizadas de los foros de internet y consultar directamente con un mecánico de confianza. Son estos profesionales quienes realmente conocen qué modelos entran constantemente al taller por averías y cuáles, como este Mercedes, son verdaderas joyas automotrices que cualquier especialista querría poseer.

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