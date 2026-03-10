Como en Gran Hermano, transmiten vía streaming la vida de una familia de águilas en peligro: cómo verlo

Veinticuatro horas de transmisión interrumpida en donde se puede seguir, minuto a minuto, segundo a segundo, cada uno de los movimientos de la familia. Una especie de " Gran Hermano " , pero en la naturaleza misma, y con una casa que no es amplia ni lujosa y apenas tiene un único ambiente. Porque es el nido ubicado en lo alto de un árbol en medio del desierto pampeano donde habita el pichón de águila coronada Yupanqui . Y donde, periódicamente, regresan sus padres con serpientes u otros reptiles para alimentar al pichón.

En la era del furor por los streamings científicos -sumado al fenómeno social que representa el reality "Gran Hermano" -, el CONICET y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) transmiten en tiempo real y por YouTube la vida de esa imponente especie, que se encuentra en peligro de extinción .

En este inédito despliegue, que incluyó la instalación de paneles solares para alimentar baterías y una cámara que filma en todo momento -precisamente alimentada por esas baterías-, por primera vez se está haciendo un monitoreo permanente y no invasivo (la cámara ni siquiera tiene luces que puedan molestar a las águilas) de un nido activo de esta especie de la que quedan menos de 1.000 ejemplares en todo el mundo .

"Llevamos toda la temporada monitoreando este nido, que empezó entre octubre y noviembre . En ese momento es cuando la hembra comienza a incubar , y ni siquiera podemos acercarnos al nido en ese momento. Recién a finales de diciembre pudimos entrar ", describe el investigador del CECARA y CONICET y biólogo con maestría en Zoología, Diego Gallego .

Todos los días se genera un link nuevo para seguir este "Gran Hermano" de las águilas coronadas, y está disponible en el canal de YouTube del CECARA (en este link) .

"El pichón ya ha empezado a salir del nido y estamos en un momento clave, ya que -con dos meses- llega la etapa en que lo abandona para no regresar. Aunque igual vamos a mantener la transmisión y el monitoreo, porque hay muchas dudas que nos quedan referida a la etapa en que dejan el nido; no sabemos si ocasionalmente regresan o no, por ejemplo", describe el investigador.

A principios de enero, ya cuando culminó la etapa de incubación y los padres de Yupanqui comenzaron a abandonar el nido con mayor frecuencia, los investigadores que hacen el monitoreo instalaron -primero- una cámara trampa en el nido. Pero, entusiasmados ante la posibilidad de hacer historia, sumaron una cámara en HD que transmite ininterrumpidamente las 24 horas.

"El domingo 1 de marzo enfilamos con todo para la zona de La Reforma, en el oeste de La Pampa y ubicada al costado de la ruta 2, que es conocida como 'la Ruta del Desierto'. Caminamos como cuatro kilómetros entre fachinales (NdA: espacio anegadizo cubierto de ramas, juncos u otra vegetación), pinchándonos con todo, teniendo que regresar porque no había salida, hasta que finalmente pudimos llegar al árbol donde está el nido", resume Gallego.

Si ya caminar en ese terreno es una tarea ardua, ni hablar de lo que significó hacerlo llevando hasta el pie del árbol -ubicado en un monte bajo- el equipamiento técnico que, entre otras cosas, incluyó las cámaras, las dos baterías y un pesado panel solar (de 2 metros por 1,5 metros).

Al no encontrarse las águilas -Chabela es el nombre de la madre, mientras que el padre aún no ha sido bautizado-, los expedicionarios instalaron las dos cámaras en el lugar, conectadas a las baterías que, a su vez, están conectadas al panel solar para abastecer permanentemente de energía a fuentes.

"También el panel está conectado a una antena de Starlink, porque estamos en un lugar donde no hay señal de nada, ¡ni siquiera señales de humo!", cuenta, entre risas, Gallego. Y aclara que la cámara es infrarroja -lo que permite transmitir de noche-, pero no emite ni siquiera ese pequeño halo de luz roja característica (y que podría molestar y alterar a las aves).

La transmisión en YouTube, en tanto, se realiza en HD (lo que lleva a que la calidad de la imagen sea clara y nítida) y se procesan en el streaming luego de llegar hasta una computadora ubicada en las inmediaciones de la capital pampeana, Santa Rosa.

También en el canal de YouTube, a día vencido, se pueden disfrutar las 24 horas previas de transmisión, así como también videos cortos (shorts) donde se incluyen las principales acciones y reacciones del pichón Yupanqui. En total, son más de 10 las personas que están trabajando en hacer posible este "Gran Hermano de las águilas coronadas".

Una familia conocida desde hace décadas

Si bien el pichón nació en enero -fue bautizado Yupanqui, que significa en quechua "el que va a ser recordado"-, todos los integrantes de la familia son viejos conocidos del CECARA. Y es que su mamá, Chabela, fue tratada y anillada en 2015, cuando era una pichona.

Con anillada se refiere a la identificación en una de sus patas con un número y sus datos, además de contar con un transmisor.

El ejemplar del águila coronada (que sería un macho) fue encontrado débil y flaco; deambulando por el costado de la ruta 153. Y la rescataron dos lugareños.

Una vez que llegó a adulta, la hembra inició su etapa de crianza (entre 2019 y 2020), algo que fue seguido por los investigadores. En cuanto al padre de Yupanqui, si bien aún no tiene nombre, también es un macho y que se encuentra anillado desde 2008 (cuando todavía no eran de uso frecuente los GPS).

Fue precisamente su padre quien, hace unos días y según pudo verse en el streaming, regresó al nido con una víbora de coral (venenosa), lo que hizo que Yupanqui regresara de nuevo al nido, sabiendo que el desayuno estaba servido.

Una especie protegida y en peligro

El águila coronada (Buteogallus coronatus) es una especie que se encuentra en estado de conservación crítico. Esto tiene que ver con que se estima que existe una población global de menos de 1.000 individuos adultos, con una tendencia decreciente.

Sus rasgos distintivos son la presencia de un copete nucal, mientras que su longitud varía entre los 62 y 72 centímetros; mientras que su peso ronda entre los 2,5 y los 3,5 kilogramos (las hembras son más grandes y pesadas), Además, crían un único pichón al año.

Águila coronada registrada en Tunuyán

En Mendoza se las encuentra con mayor frecuencia en las reservas naturales Bosques Telteca (Lavalle) y Ñacuñán (Santa Rosa), e inmediaciones.

Las principales amenazas que sufre el águila coronada son la pérdida de hábitat, la persecución directa, el ahogamiento en tanques de agua -en zonas áridas y semiáridas de la Argentina- y la electrocución en tendidos eléctricos.

Al tratarse de una especie en peligro de extinción, su avistaje no es muy frecuente. No obstante, dada su majestuosidad y la perfección de sus movimientos, ver a una de cerca -y ni hablar si coincide con el momento en que levanta vuelo- es una secuencia digna de recordar para toda la vida.

El rol ecosistémico del águila coronada es crucial, ya que su principal dieta está conformada por quirquinchos y serpientes. Al ser predador natural de serpientes, la acción del águila coronada resulta indispensable para que estos reptiles -muchos de ellos venenosos- no ataquen y maten a animales de corral, ganado e, incluso, animales de compañía.

Ahogamiento, otro riesgo para las águilas coronadas

Los reservorios de agua en los grandes campos se convierten en trampas mortales para distintas especies, y que van desde vacas o animales de ganado hasta las águilas coronadas. De hecho, estas aves están entre las principales víctimas de muertes por ahogamiento al caer y no lograr salir a flote.

Hace ya varios años, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, junto al Cecara, la Fundación Cabure y SOS Acción Salvaje comenzaron a trabajar en la instalación de rampas de rescate en tanques australianos y otros reservorios como parte del programa de Conservación del Águila Coronada.

Águila coronada 2

Hasta el momento ya se han logrado cubrir 520.000 hectáreas en la zona Este de la provincia de Mendoza, desde el departamento de Lavalle hasta General Alvear, con un total de más de 260 rampas que ayudan a la fauna silvestre a poder acceder al agua y evitar que mueran ahogadas.

Cómo actuar ante el avistaje de un águila coronada

En caso de avistar a un ejemplar de águila coronada, el jefe de Fauna de la Provincia, Adrián Gorrindo destacó la importancia de dar aviso a la autoridad competente, en este caso al Departamento de Fauna, o bien a la Policía Rural de la provincia (al 911).

En dicho aviso es clave identificar el lugar donde se observa a la especie, tomar una foto o video de referencia, o simplemente aportar las coordenadas.