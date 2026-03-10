"Buscando al Hombre Paloma", la película inspirada en un dibujito de los 90 que rompe récords: cómo verla

"Buscando al Hombre Paloma" . Cuatro palabras, el título de una película mendocina y la referencia a un personaje secundario de uno de los dibujitos animados que marcó a cientos de miles de millennials a mediados y fines de la década de 1990 .

La producción audiovisual, dirigida por el cineasta mendocino Laureano Nazar y que, inevitablemente remite a sus fans a la serie “Hey Arnold! ” (u “¡Oye, Arnold!”, estrenada en 1996 y que consta solamente de cinco temporadas ) está de regreso en Mendoza , y luego de hacer historia en el país y el continente .

"Buscando al Hombre Paloma" cerró 2025 con tres meses ininterrumpidos meses en la cartelera del Cine de la Nave UNCUYO , batiendo récords para una película mendocina independiente. Pero, además, "se fue de viaje" con proyecciones en festivales y salas de San Martín de Los Andes, Villa la Angostura, Buenos Aires, Rosario y Colombia .

Como miles de mendocinos, el arranque de 2026 encontró a la película de gira por Chile , con una proyección especial en el mítico CineArte de Viña del Mar , junto al conocido divulgador de cine Gonzalo Frías . También pasó por el centro cultural Liquen en Villarrica , donde la comuna le otorgó al cineasta una distinción y reconocimiento especial por la difusión del arte y la cultura. Y la gira trasandina cerró en Santiago , con una función a sala llena en el cine de la Corporación Cultural de Ñuñoa.

Por ello es que su regreso a Mendoza , previsto para los próximos mendocinos, será a lo grande, Primero, con una función con entrada gratuita el domingo próximo (15 de marzo), a las 19:30, en el Cine Teatro Ducal (Rivadavia) . Y, como de viajar uno nunca se cansa -tampoco las películas-, el sábado 28 de marzo "Buscando al Hombre Paloma" regresará a Chile , una vez más en la Corporación Cultural de Ñuñoa (Santiago), con entrada gratis.

¿Algo más? Sí, la película mendocina inspirada en uno de los personajes del dibujito que popularizó Nickelodeon tendrá su reestreno en la Nave UNCUYO a inicios de abril.

La película inspirada en un personaje de "Hey, Arnold!" que cualquier millennial debería ver

Arnold, Helga, Gerald, Harold y Eugene eran apenas algunos de los personajes principales de "Hey, Arnold!", serie que se centraba en la vida de un niño sensato, sensible y empático y que se enfrentaba a los dilemas que cualquier niño enfrenta en su infancia. Pero a Laureano Nazar no lo marcó ninguno de estos grandes protagonistas.

Hombre Paloma 2.jpg "Buscando al Hombre Paloma": cuando el personaje perdido de un dibujito de los 90 se convierte en película. Foto: Gentileza Laureano Nazar.

“Veía el dibujito cuando tenía 13 años, y Arnold era un personaje empático, con el que yo me sentía bastante identificado. Hay un capítulo, que volví a ver una y mil veces de grande, en que Arnold va a buscar al Hombre Paloma. Este sujeto no era más que un hombre solitario, al que nadie quería ni entendía, y a quien nadie se acercaba, Y, un poco, descubrí que el Hombre Paloma era yo. O, al menos, uno de los Hombres Palomas”, describi{o Laureano a Los Andes hace unos meses, cuando la película estaba viendo la luz,

La memorización automática, inmediata e inconsciente de este personaje secundario (y hasta terciario) de “Hey Arnold!", sumado a otras circunstancias, motivaron a que Laureano rodara su película “Buscando al Hombre Paloma”.

Embed

Todos somos el Hombre Paloma

Desde la primera vez en que Nazar vio el episodio del “Hombre Paloma” y su compañero alado, Chester, supo que no era un episodio del montón.

“Al personaje lo tenía metido en la cabeza desde entonces, estaba hundido en mis recuerdos. Y, como ese episodio habla 100% de empatía, se me ocurrió salir a buscar al Hombre Paloma”, contó Nazar.

Más allá de la persistencia de este personaje en el inconsciente del director, hubo varios disparadores que confluyeron en la película. El artista Kevin Suárez (conocido popular y universalmente como “ReSin Filtro”) es el responsable de que muchos de los personajes de “Hey Arnold!” y del Nickelodeon de fines de los ’90 y comienzos del 2000 estén conviviendo con los mendocinos y mendocinas en las calles céntricas.

Con el aerosol en la mano y la creatividad en la cabeza –siempre con autorización de los frentistas-, “ReSin” ha plasmado a estos personales en paredes de casas, en puestos de flores y en distintos espacios del centro y la Ciudad de Mendoza.

Hombre Paloma 5.jpg "Buscando al Hombre Paloma": cuando el personaje perdido de un dibujito de los 90 se convierte en película. Foto: Gentileza Laureano Nazar.

“Un día vi que ‘ReSin’ había subido un video en el que dibujaba y pintaba al Hombre Paloma en la pared de una playa de estacionamiento y que, no sé por qué, se lo habían tapado”, rememoró Laureano Nazar sobre la chispa que encendió la idea de la película.

Nazar ya conocía a Suárez y era (sigue siendo) un gran admirador de su arte, tanto que le pidió que, en la pared de su casa, dibujara una versión de Rocko (el wallabie de “La Vida Moderna de Rocko”) con una peluca que imitara el peinado de Helga (precisamente la protagonista femenina de “Hey Arnold! ”).

El video que Nazar vio de ReSin Filtro pintando al Hombre Paloma y el recuerdo de aquel episodio derivaron en que Laureano le propusiera a Kevin hacer una película sobre este ermitaño personaje, que se caracterizaba por su gorra y ropa de aviador, y que estaba acompañado justamente por su paloma, Chester.

El hilo conductor de la película fue surgiendo minuto a minuto, día a día. Laureano tenía bien en claro que el objetivo de su trabajo sería su propia búsqueda del Hombre Paloma. Lo primero que filmó Nazar fue a ReSin Filtro haciendo un nuevo mural de este personaje.

“Mientras él pintaba, volvió a mí ese recuerdo, esa nostalgia. Y un poco que me empecé a preguntar dónde estaba ese Hombre Paloma. Entonces se me ocurrió convertir todo en un documental, pero no sobre el personaje de ‘Arnold’ propiamente dicho, sino en salir yo mismo a buscar al Hombre Paloma, o a la Mujer Paloma", acotó el cineasta.

Embed

Cinco historias, la vida de todos

Entre tantas ideas que llegaron durante un improvisado brainstorming, a Laureano Nazar se le ocurrió que el aviador francés Henri Guillaumet podría ser el protagonista central de su historia.

Se trata de aquel piloto, amigo y compañero de trabajo de Antoine de Saint-Exupéry, quien en junio de 1930 se estrelló en su avión a la altura de la Laguna del Diamante (San Carlos, Mendoza). El accidente ocurrió luego de que el aviador partiera de Santiago (Chile) piloteando su avión, a pesar de las advertencias de mal clima en la cordillera.

El perfil de Guillaumet no solo coincidía con el del querido y misterioso personaje de “Hey Arnold!” por tratarse de un aviador, sino porque Guillaumet estuvo casi una semana perdido y subsistiendo con lo puesto en medio de los Andes hasta que un puestero (Juan Gualberto García) y su madre lo encontraron y le salvaron la vida.

Nazar hasta viajó a la zona de la Laguna del Diamante y donde se encuentra la placa conmemorativa al heroico rescate del aviador Guillaumet. Y, aunque incluye esta historia en su producción, se dio cuenta de que limitar la historia del Hombre Paloma a una sola persona (aunque fuese Guillaumet) sería desperdiciar la oportunidad de contar una historia única. O varias.

Hombre Paloma 4.jpg "Buscando al Hombre Paloma": cuando el personaje perdido de un dibujito de los 90 se convierte en película. Foto: Gentileza Laureano Nazar.

“De repente de di cuenta de que el Hombre Paloma no tiene por qué, necesariamente, ser una sola persona, ni tampoco solamente un hombre. Cada vez que veía el episodio, me parecía más actual en el tiempo”, agregó.

Lo que siguió, siempre en el proceso creativo de la película, fue entrevistar a psicólogos y a psiquiatras que intentaran desglosar las características fundamentales que –consideraban- debía presentar un “Hombre Paloma”.

La sensibilidad, el aislamiento de la sociedad y el priorizar el confinamiento fueron algunas de esas características que –concluyeron- debía presentar este personaje en su película. Y así fue como, “Buscando al Hombre Paloma”, incluyó a cinco protagonistas centrales.

Quiénes son los y las cinco “Hombre Paloma” de Mendoza

El rodaje de la película “Buscando al Hombre Paloma”, presentada el 21 de junio del año pasado, comenzó en 2024. El artista ReSin Filtro y el mismísimo Craig Bartlett (creador de “Hey Arnold!”) son parte, con sus testimonios, de este largometraje.

Sin embargo, todos los “Hombres Paloma” que se destacan en el film son Pablo García, Ivana Dalmaso, Emmanuel Amieva, Ernesto Pérez Matta y Florencia Manino Roby.

“Entrevisté a gente que conocía y que, consideraba, daba con esas características de ‘Hombre Paloma’. Uno de ellos es músico callejero, otra es una chica que viaja mucho y sola a la montaña, otro es un músico productor y diagnosticado con autismo ya en la adultez, quien habla de esa sensación de encontrarse diferente y sentirse solo, por ejemplo”, describió Nazar.

Hombre Paloma 6.png

Esta variedad de personajes variopintos termina de confirmar la tesis inicial de Laureano Nazar cuando encausó el rumbo de su película: el “Hombre Paloma” no es una persona, sino son varias características, y que pueden estar en una o varias personas.

Las terrazas del Pasaje San Martín son una de las tantas locaciones en que transcurre la película de Laureano Nazar. Para quienes vieron el episodio original de “Hey Arnold!” y conocen esta azotea, este escenario tiene mucho en común con el lugar donde vivía confinado el personaje del dibujito animado.

Laureano Nazar.JPG

“La escena que filmamos en el Pasaje San Martín tiene a un actor que está caracterizado como la versión live action del ‘Hombre Paloma’ de Arnold. Y cuando subíamos en el ascensor a filmarla con él, iba con nosotros uno de los chicos que se encarga de limpiar el lugar –de unos 30 años, a quien no conocíamos-. Nos vio, nos dio un abrazo y nos dijo: ‘Gracias por traer al Hombre Paloma' ”, comentó Laureano.