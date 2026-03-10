10 de marzo de 2026 - 15:45

Operativo en Guaymallén: Decomisan 6.000 kg de Carne de Dudosa Procedencia

En un operativo conjunto, el municipio, la Policía Rural y la Dirección Provincial de Ganadería decomisaron 6.000 kilos de carne sin documentación ni condiciones sanitarias. El procedimiento se realizó en un predio de Famatina Sur y terminó con los responsables detenidos.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.03.56
WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.53 (2)
WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.53 (3)
WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.53 (1)
WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.53
WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.52 (1)
WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.52
Por Redacción

La Municipalidad de Guaymallén, en conjunto con la Policía Rural y la Dirección Provincial de Ganadería, llevó a cabo un operativo en Famatina Sur al 1600, donde se decomisaron 6.000 kg de carne de dudosa procedencia, valuadas en aproximadamente 65 millones de pesos. El procedimiento se realizó debido a faltas graves de higiene en el lugar.

Leé además

preventores rescataron a un bebe que habia quedado encerrado dentro de un vehiculo

Preventores rescataron a un bebé que había quedado encerrado dentro de un vehículo
maipu impulsa el aceto balsamico como alternativa frente a los desafios de la vitivinicultura

Maipú impulsa el aceto balsámico como alternativa frente a los desafíos de la vitivinicultura

Los responsables quedaron detenidos.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.41.52 (1)

Detalles del operativo

  • La carne decomisada no contaba con la documentación necesaria ni cumplía con las normas de higiene y conservación.

  • El operativo fue parte de un esfuerzo conjunto para combatir la venta ilegal de carne y proteger la salud pública.

  • Se encontraron graves irregularidades en el lugar, incluyendo falta de habilitación para operar y ausencia de medidas básicas de higiene.

Recomendaciones

Se recomienda a la población consumir productos cárnicos únicamente en comercios habilitados y provenientes de frigoríficos que utilicen materia prima de mataderos certificados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

una aristides colmada vibro al ritmo de los beats y acordes de conociendo rusia y ezequiel arias

Una Arístides colmada vibró al ritmo de los beats y acordes de Conociendo Rusia y Ezequiel Arias

victoria acompano la fiesta de la cosecha y represento a guaymallen en uno de los eventos centrales de la vendimia

Victoria acompañó la Fiesta de la Cosecha y representó a Guaymallén en uno de los eventos centrales de la Vendimia

cuenta regresiva para el aniversario de la aristides: escenarios invertidos, line up de lujo y cortes de transito

Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: escenarios invertidos, line up de lujo y cortes de tránsito

tres noches, tres experiencias: el festival del malbec y el olivo confirma su grilla artistica

Tres noches, tres experiencias: el Festival del Malbec y el Olivo confirma su grilla artística