Operativo en Guaymallén: Decomisan 6.000 kg de Carne de Dudosa Procedencia

La Municipalidad de Guaymallén, en conjunto con la Policía Rural y la Dirección Provincial de Ganadería, llevó a cabo un operativo en Famatina Sur al 1600, donde se decomisaron 6.000 kg de carne de dudosa procedencia, valuadas en aproximadamente 65 millones de pesos. El procedimiento se realizó debido a faltas graves de higiene en el lugar.