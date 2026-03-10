Operativo en Guaymallén: Decomisan 6.000 kg de Carne de Dudosa Procedencia
En un operativo conjunto, el municipio, la Policía Rural y la Dirección Provincial de Ganadería decomisaron 6.000 kilos de carne sin documentación ni condiciones sanitarias. El procedimiento se realizó en un predio de Famatina Sur y terminó con los responsables detenidos.
La Municipalidad de Guaymallén, en conjunto con la Policía Rural y la Dirección Provincial de Ganadería, llevó a cabo un operativo en Famatina Sur al 1600, donde se decomisaron 6.000 kg de carne de dudosa procedencia, valuadas en aproximadamente 65 millones de pesos. El procedimiento se realizó debido a faltas graves de higiene en el lugar.