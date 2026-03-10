Preventores rescataron a un bebé que había quedado encerrado dentro de un vehículo

Personal de Seguridad Ciudadana rescató a un bebé de cinco meses que había quedado encerrado dentro de un automóvil en el barrio Soberanía, luego de un llamado de vecinos a través del sistema Ojos en Alerta. El menor fue liberado y afortunadamente está a salvo.

Durante un operativo de patrullaje preventivo en el barrio Soberanía, preventores recibieron una alerta de vecinos que accionaron con el sistema Ojos en Alerta e informaron gritos de auxilio provenientes de un domicilio cercano.

Al arribar al lugar, el personal constató que una mujer se encontraba en estado de crisis nerviosa y con un fuerte ataque de pánico, manifestando que su vehículo se había cerrado accidentalmente con su hijo de 5 meses en el interior.

De inmediato, los preventores brindaron contención a la mujer y mantuvieron en todo momento control visual sobre el menor dentro del rodado, con el objetivo de resguardar su integridad mientras se realizaban maniobras para intentar abrir el vehículo.

Minutos más tarde llegó al lugar un familiar de la madre del bebé, quien colaboró en la asistencia y contención de la misma mientras el personal intentaba acceder al automóvil junto a efectivos policiales.

Tras aplicar diferentes métodos sin éxito y priorizando la seguridad del bebé, se solicitó autorización a los familiares para dañar el vidrio del acompañante. De esta manera, se logró accionar el seguro centralizado y abrir el vehículo.