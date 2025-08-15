Se viene un fin de semana agradable en Mendoza, pero con amenaza de lluvias

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín se vive con tiempo agradable en Mendoza, aunque con algunas variaciones hacia el cierre del domingo. Tras un viernes con bajas temperaturas, el sábado se presentará con mejor tiempo, ideal para actividades al aire libre.
Sábado 16 de agosto
Para este sábado se espera nubosidad en disminución, con un progresivo ascenso de la temperatura. Predominarán los vientos leves del noreste y la máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima marcó unos 5°C en las primeras horas del día.
Será la jornada más estable del fin de semana, con condiciones típicas de finales de invierno mendocino.
Domingo 17 de agosto - Día del Niño
El domingo se presentará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura: la máxima volverá a ubicarse en torno a los 18°C y la mínima cerca de 6°C.
Sin embargo, hacia la noche se prevén precipitaciones en el llano y nevadas en la zona cordillerana, lo que podría complicar la visibilidad y circulación por alta montaña.
Recomendaciones para el resto del finde largo
-
Quienes planeen subir a la cordillera o zonas de montaña el domingo por la tarde o noche deberían tomar precauciones por posibles nevadas y reducción de visibilidad.
-
El sábado será una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, ya que se espera el mejor tiempo del fin de semana.
-
Si bien no habrá un descenso brusco de temperatura, se recomienda estar atentos a las lluvias nocturnas del domingo, especialmente en el Gran Mendoza y zonas rurales.
El tiempo para el lunes
Después del fin de semana largo, la semana iniciará con un día mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura y con vientos moderados del sector sur. Se esperan precipitaciones en la madrugada y anticipan nevadas en cordillera. La máxima será de 13°C y la mínima de 8°C