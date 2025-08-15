Se viene un fin de semana agradable en Mendoza, pero con amenaza de lluvias

El buen tiempo acompañará en gran parte del sábado. También el domingo, Día del Niño, pero por la noche podrían cambiar las condiciones.

El invierno da tregua en Mendoza y se viene un fin de semana agradable.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín se vive con tiempo agradable en Mendoza, aunque con algunas variaciones hacia el cierre del domingo. Tras un viernes con bajas temperaturas, el sábado se presentará con mejor tiempo, ideal para actividades al aire libre.

Sábado 16 de agosto Para este sábado se espera nubosidad en disminución, con un progresivo ascenso de la temperatura. Predominarán los vientos leves del noreste y la máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima marcó unos 5°C en las primeras horas del día.

Será la jornada más estable del fin de semana, con condiciones típicas de finales de invierno mendocino.

Domingo 17 de agosto - Día del Niño El domingo se presentará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura: la máxima volverá a ubicarse en torno a los 18°C y la mínima cerca de 6°C.

Sin embargo, hacia la noche se prevén precipitaciones en el llano y nevadas en la zona cordillerana, lo que podría complicar la visibilidad y circulación por alta montaña.