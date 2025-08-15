Entre lluvia y sol: así estará el tiempo este fin de semana largo en Mendoza

Justo este domingo es el Día del Niño, fecha en que muchas familias festejan al aire libre con actividades recreativas.

Por el día no laborable con fines turísticos, muchos mendocinos disfrutan de un fin de semana largo. El buen tiempo acompañará, aunque con algunas alertas por precipitaciones a tener en cuenta, en caso de salir al aire libre.

Para hoy, viernes 15 de agosto, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para Mendoza: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas hacia la noche. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 2°C, la máxima rondará los 14°C.

En cuanto al sábado, el reporte anticipa mejoras: "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Respecto al domingo, Día del Niño, el pronóstico anticipa: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima repetirá los 18°C.