11 de agosto de 2025 - 11:37

¿Es feriado el viernes 15 o domingo 17 de agosto?

El calendario oficial indica que habrá un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el viernes 15 hasta el domingo 17 inclusive. Sin embargo, no es para todos los trabajadores.

Por decreto, habrá nuevo fin de semana largo en agosto con feriado turístico.

Agosto avanza con buenas noticias para muchos trabajadores: se aproxima un fin de semana largo gracias a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y el feriado nacional del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Qué pasa con el viernes 15 de agosto: es un día no laborable

Según el calendario oficial de feriados publicado por la Jefatura de Gabinete, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos. Esto significa que será el empleador quien decida si se trabaja o no.

En caso de que la actividad laboral se mantenga, el trabajador cobrará su salario habitual, sin adicionales, ya que no se trata de un feriado.

A 168 años de la muerte del General José de San Martín su legado sigue intacto
17 de agosto Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En cambio, el domingo 17 de agosto sí será feriado nacional, en conmemoración del Libertador José de San Martín. Este año, además, la fecha coincide con la celebración del Día del Niño, trasladado desde el segundo domingo del mes.

Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo en agosto de 2025

Sólo aquellos trabajadores cuyo empleador decida otorgar libre el viernes 15 de agosto podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

La normativa vigente, establecida por la Ley 27.399, permite que el Poder Ejecutivo disponga hasta tres jornadas no laborables al año para incentivar el turismo interno, siempre que coincidan con lunes o viernes. Sin embargo, como el 17 de agosto cae en domingo, no se traslada.

Así queda conformado el fin de semana largo:

  • Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos.
  • Sábado 16 de agosto: día no laborable habitual.
  • Domingo 17 de agosto: feriado en honor al General San Martín.

Feriados nacionales inamovibles que quedan en 2025

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables del 2025

  • Día de la raza: 12 de octubre.
  • Día de la Soberanía Nacional: pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

Días no laborables turísticos del 2025

  • Viernes 15 de agosto.
  • Viernes 21 de noviembre.

Cuántos fines de semana largo quedan en 2025

  • Del 15 al 17 de agosto: tres días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (domingo 17).
  • Del 21 al 24 de noviembre: cuatro días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional trasladado del jueves 20 al lunes 24.
  • Del 6 al 8 de diciembre: tres días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (cuyo feriado es el lunes 8).
