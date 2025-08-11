¿Es feriado el viernes 15 o domingo 17 de agosto?

El calendario oficial indica que habrá un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el viernes 15 hasta el domingo 17 inclusive. Sin embargo, no es para todos los trabajadores.

Por decreto, habrá nuevo fin de semana largo en agosto con feriado turístico.

Agosto avanza con buenas noticias para muchos trabajadores: se aproxima un fin de semana largo gracias a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y el feriado nacional del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Qué pasa con el viernes 15 de agosto: es un día no laborable Según el calendario oficial de feriados publicado por la Jefatura de Gabinete, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos. Esto significa que será el empleador quien decida si se trabaja o no.

En caso de que la actividad laboral se mantenga, el trabajador cobrará su salario habitual, sin adicionales, ya que no se trata de un feriado.

A 168 años de la muerte del General José de San Martín su legado sigue intacto 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En cambio, el domingo 17 de agosto sí será feriado nacional, en conmemoración del Libertador José de San Martín. Este año, además, la fecha coincide con la celebración del Día del Niño, trasladado desde el segundo domingo del mes.

Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo en agosto de 2025 Sólo aquellos trabajadores cuyo empleador decida otorgar libre el viernes 15 de agosto podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.