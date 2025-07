Por decreto, habrá un nuevo "fin de semana largo" en agosto con fines turísticos, ¿se cobra como feriado?

¿Se paga doble si se trabaja el día no laborable con fines turísticos?

No necesariamente. El pago de ese día se acuerda con el empleador ya que no se trata de un feriado -como sí lo será el domingo 17 de agosto- y por lo tanto las condiciones de trabajo no son iguales para todos los que trabajan en un "día no laborable" como sucederá el viernes 15 de agosto.

Sólo si un trabajador presta servicios en un feriado con fines turísticos, cobra el doble de una jornada normal, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 166), pero no es el caso del día no laborable con fines turísticos.