Interrumpen el tránsito en la Ruta 7 por caída de material de arrastre por las lluvias

Personal de Gendarmería y la Policía trabajan en el kilómetro 1108 debido a la caída de material sobre la calzada.

Interrumpen el tránsito hacia Uspallata

Las condiciones climáticas adversas en la zona de alta montaña han generado serias complicaciones este sábado en la tarde en la circulación vial de la Ruta 7, específicamente a la altura de la Quebrada del 60.

Producto de las precipitaciones registradas en la zona de alta montaña, se produjo el desprendimiento de material de arrastre que quedó obstruyendo la calzada del corredor internacional en el kilómetro 1108.

Ante el riesgo que representa la obstrucción para los conductores, personal Vialidad, Gendarmería Nacional y la Policía se han desplazado al lugar para realizar las tareas de limpieza y control pertinentes.

Trabajos despeje de ruta por alud

Como medida de seguridad, las autoridades han dispuesto cortes en la circulación tanto desde la localidad de Uspallata como en el tramo de subida desde la ciudad de Mendoza hacia Uspallata.

Se recomienda a los usuarios de la ruta mantenerse informados sobre el estado del camino y las labores de despeje antes de emprender su viaje hacia la zona cordillerana.

Mientras personal de Gendarmería Nacional y de la Policía trabaja en la zona, un video dejó en evidencia la imprudencia de algunos conductores que, pese al peligro, intentaron atravesar la fuerte corriente de agua en un tramo afectado por el temporal.

