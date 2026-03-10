Otra vez agua: rige para este miércoles una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Tormentas y nubosidad es lo que se espera para este miércoles 11 en Mendoza. A pesar de que la máxima rozará los 30°C, la alerta amarilla por caída de agua se mantiene activa para varias zonas provinciales. A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 29°C, mientras que la mínima será de 16°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.

Además, autoridades afirman que rige una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de la provincia. En tanto, piden mantener la precaución activa ante la caída de agua, recordando lo ocurrido el último fin de semana.