10 de marzo de 2026 - 20:19

Otra vez agua: rige para este miércoles una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tormentas y nubosidad es lo que se espera para este miércoles 11 en Mendoza. A pesar de que la máxima rozará los 30°C, la alerta amarilla por caída de agua se mantiene activa para varias zonas provinciales. A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo.

Leé además

Foto archivo | Los Andes

Vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas alcanza hoy
El pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza.

Martes con tiempo estable en Mendoza, aunque se asoma una alerta por tormentas: cuándo y en dónde

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 29°C, mientras que la mínima será de 16°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.

Además, autoridades afirman que rige una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de la provincia. En tanto, piden mantener la precaución activa ante la caída de agua, recordando lo ocurrido el último fin de semana.

image

Jueves: sube la temperatura

El jueves 12 de marzo de 2026 se espera una jornada parcialmente nublada con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 30°C y la mínima de 14°C, con vientos leves del este. En la cordillera se indica una jornada sin nubosidad. La alerta amarilla por tormentas se mantiene para el sur.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fuertes lluvias azotaron este sábado a Mendoza

Fuerte temporal en Mendoza: viviendas inundadas, rutas cortadas, árboles caído y personas evacuadas

Rige alerta amarilla y naranja por tormentas en gran parte de la provincia: qué zonas afecta.

Estas son las alertas que obligaron a postergar el Acto Central: las zonas naranjas y amarillas

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Emiten alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado en Mendoza: a qué zonas alcanza

Se esperan tormentas para este miércoles en Mendoza.

Cielo nublado y tormentas en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima este miércoles