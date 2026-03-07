Estas son las alertas que obligaron a postergar el Acto Central: las zonas naranjas y amarillas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes precipitaciones con probable caída de granizo y actividad eléctrica. El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 fue postergado para el domingo.
En este sábado que amaneció nublado y fresco, las condiciones meteorológicas en Mendoza desmejorarán con el correr de las horas. La inestabilidad marcará el ritmo de la jornada, con alertas por tormentas severas en diversos departamentos de la provincia.
Según el reporte de Contingencias Climáticas, se espera una jornada de nubosidad variable con un ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La mínima se ubicará en 14°C y la máxima en 27°C.
Sin embargo, hacia la noche se prevé que las tormentas afecten tanto a los sectores cultivados como a la Ciudad de Mendoza, con precipitaciones también en cordillera.
Alerta amarilla y naranja por tormentas en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja que abarca zona Norte, Gran Mendoza, Valle de Uco y la zona Este. Bajo este nivel de aviso se esperan tormentas con precipitaciones de fuerte intensidad por sectores, probable caída de granizo, actividad eléctrica y viento.
Se estima que estas condiciones se extiendan hasta la madrugada y la mañana del domingo 8 de marzo, alcanzando también a los departamentos de San Rafael y General Alvear.
En paralelo, rige una alerta amarilla por inestabilidad en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, así como en las zonas bajas de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En estas áreas no se descarta la caída de granizo y se prevé que el mal tiempo persista hasta las primeras horas del domingo.
Cabe recordar que ante la probabilidad de tormentas severas por la noche de este sábado en el Gran Mendoza, el Gobierno postergó el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La celebración en el Teatro Frank Romero Day se realizará mañana, domingo 8 de marzo.