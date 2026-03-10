10 de marzo de 2026 - 07:42

Vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas alcanza hoy

Se espera un martes con probabilidad de precipitaciones en varias zonas de Mendoza.

Foto archivo | Los Andes

Foto:

Alerta amarilla por tormentas (10/03/26)

Foto:

SMN
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Otra vez habrá que estar atentos al comportamiento del cielo, ya que para este martes se anticipa una alerta por tormentas en varias zonas de Mendoza.

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 14°C, la máxima rondará los 28°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa en horas de la tarde.

"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local", señala el reporte.

En tanto, Defensa Civil amplió que las condiciones de lluvias se expandirán al oeste del Gran Mendoza y oeste del Valle de Uco. "No se descarta la caída de granizo", advirtió.

Alerta amarilla por tormentas (10/03/26)
Para el miércoles, el pronóstico anuncia "nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 16°C, mientras que la máxima se ubicará en los 29°C.

El jueves estará más caluroso: "Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera". Mínima: 14°C. Máxima: 30°C.

