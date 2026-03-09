9 de marzo de 2026 - 21:02

Martes con tiempo estable en Mendoza, aunque se asoma una alerta por tormentas: cuándo y en dónde

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura volverá a subir y se esperan tormentas fuertes.

El pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza.

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes 10 de marzo se espera una jornada estable en Mendoza, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Sin embargo, tras las tormentas que afectaron el pasado sábado a la provincia, para el miércoles rige una alerta amarilla por lluvias para gran parte del territorio mendocino.

Tiempo para el martes y miércoles

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura este martes 10 de marzo. Se anuncia una máxima de 28°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera anuncian precipitaciones.

El miércoles 11 de marzo, por su partem la temperatura subirá levemente. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 16°C, anticipando una jornada con nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. En la cordillera nuevamente se indican precipitaciones.

image
Miércoles 11: alerta amarilla por tormentas en Mendoza.

