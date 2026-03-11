Tormentas: qué pasará este miércoles con el tiempo en Mendoza

Se viene otro día pasado por agua en Mendoza, tal como pasó el martes por el noche y hasta obligó a reprogramar las celebraciones en el teatro griego Frank Romero Day.
Los detalles del pronóstico para las próximas horas, luego de otra tormenta nocturna que complicó varios sectores de la provincia.
El pronóstico del tiempo para este miércoles indica: "Parcialmente nublado, inestable y cálido con tormentas hacia la tarde y noche. Se prevé la formación de neblina y bancos de niebla por sectores en Gran Mendoza, Valle de Uco y departamentos de la zona Este, que podrían afectar, sobre todo, zonas poco pobladas y accesos".
Tras una mínima de 18°, la máxima llegará a los 29°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo para horas de la noche:
"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local", advirtió el SMN.
Rige para:
Defensa Civil amplió que la inestabilidad alcanzará a todo el oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur.
"Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera".
La mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.