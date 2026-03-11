Tormentas: qué pasará este miércoles con el tiempo en Mendoza

Se viene otro día pasado por agua en Mendoza, tal como pasó el martes por el noche y hasta obligó a reprogramar las celebraciones en el teatro griego Frank Romero Day.

Vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas alcanza hoy

Otra vez agua: rige para este miércoles una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de Mendoza

El pronóstico del tiempo para este miércoles indica: "Parcialmente nublado, inestable y cálido con tormentas hacia la tarde y noche . Se prevé la formación de neblina y bancos de niebla por sectores en Gran Mendoza, Valle de Uco y departamentos de la zona Este, que podrían afectar, sobre todo, zonas poco pobladas y accesos".

Tras una mínima de 18°, la máxima llegará a los 29°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo para horas de la noche:

"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local", advirtió el SMN.

Rige para:

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, Tupungato, Tunuyán y San Carlos

Zona baja de Malargüe

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Defensa Civil amplió que la inestabilidad alcanzará a todo el oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur.

Alerta por tormentas (11/03/26) Alerta por tormentas (11/03/26) Defensa Civil

Pronóstico del tiempo para el jueves

"Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera".

La mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.