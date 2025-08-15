15 de agosto de 2025 - 15:41

Wine Expo Mendoza 2025: comenzó la feria de vinos más importante del país y sigue hoy en Hotel Hilton

La edición número 12 de la Wine Expo Mendoza se realiza el 14 y 15 de agosto con más de 130 bodegas, gastronomía, música en vivo e innovación tecnológica.

Rodrigo Kohn, Miguel Osimani, gerente del Hilton Mendoza, y Federico Kunz, de Wine of Mendoza (WOM) y organizador, durante la apertura de la Wine Expo Mendoza 2025.&nbsp;&nbsp;

Foto:

Por Celeste Laciar

La Wine Expo Mendoza 2025 inició ayer su primera jornada en el Hotel Hilton, frente al Mendoza Shopping, y continúa hoy con más propuestas para amantes del vino, profesionales y público en general. Con más de 100 bodegas de todo el país, cervezas artesanales, destilados y una cuidada selección gastronómica, la feria reafirma su lugar como el encuentro vitivinícola más convocante de Argentina.

Una edición marcada por la innovación

WINE- Foto 6
ArIAnna, anfitriona virtual del evento.

Por primera vez, la feria incorpora un asistente inteligente desarrollado por Civitas. Con solo escanear un código QR, los visitantes pueden chatear vía WhatsApp en español, inglés o portugués para obtener información al instante sobre stands, degustaciones y actividades. Este sistema también permite a la organización anticiparse a demandas y optimizar la logística.

Espacio Wine Trade: capacitación y networking

La programación 2025 incluyó el Espacio Wine Trade, realizado ayer jueves 14 de agosto de 10 a 14 horas en el primer piso del Hilton Mendoza. Dirigido a enólogos, sommeliers, agrónomos, operadores turísticos, importadores y comerciales, ofreció un encuentro profesional con charlas, degustaciones y oportunidades de networking.

El Espacio abrió su agenda profesional con la disertación de Marcelo Palma (Civitas) sobre Inteligencia Artificial aplicada al mundo del vino. Luego, Santiago Caranza presentó Creatividad y Cambio, con dinámicas para estimular la innovación en la industria. El cierre estuvo a cargo de Elena Alonso (@elenafinanciera), de Emerald, con Finanzas en Acción, donde compartió herramientas para optimizar la gestión en proyectos vitivinícolas y gastronómicos.

Degustaciones, charlas y música en vivo

Además de las catas y presentaciones técnicas, la música del DJ Martín Guerrero acompaña las noches de feria, generando un ambiente vibrante. El evento abre sus puertas de 18 a 24 horas y ofrece un espacio de networking para enólogos, sommeliers, agrónomos, operadores turísticos e importadores.

Presencias destacadas

En esta edición 2025, la Wine Expo Mendoza volvió a reunir a figuras clave del mundo del vino, junto a referentes empresariales y sociales. Te mostramos quiénes fueron parte de la primera noche, en un encuentro que combinó vino, innovación y grandes protagonistas.

WINE- Foto 2
Sergio Casé, enólogo de Bodega Trapiche y Water Hilbing, destilería Hilbing Franke.

WINE- Foto 3
Fernando Scandura y Gastón Sampere, de Bodega Sampere & Scandura.

WINE- Foto 4
Gabino Medina, Emiliano Azar, Paula Fernández y Tomás Di Marco.

WINE- Foto 5
Brunela Villarroya y Tamara, de Vinotipia.

WINE- Foto 7
César y Benjamín Montes de Oca, de Chirivía.

WINE- Foto 8
Yamila y Axel disfrutando de esta gran Expo.

WINE- Foto 9
Juan Cruz Di Santo, de the Wine Session, y Abril Pedrosa.

WINE- Foto 10
Claudio Laciar, de Enraizado Wines, y Patricia Velásquez.

WINE- Foto 11 A
Juan Cristóbal Roby, de Bodega Lagarde, y Lucas Löwi, director general de Terrazas de los Andes.

WINE- Foto 12 A
Asistentes de lujo: Luis Steindhl, y Daniel Pi.

WINE- Foto 13 A
Mariana Rodríguez Rolphi, Pablo Caparrós y Tomás Stahringer, de Consciente- mente viticultores y Vinyes ocults.

WINE- Foto 14 A
Atilio Ortega, Tobías Serrano y Renzo Ronchi.

WINE- Foto 15 A
Las bodegas participantes ofrecen degustaciones exclusivas que invitan a descubrir la diversidad y calidad del vino argentino.

WINE- Foto 16 A
El ministro Rodolfo Vargas Arizu y Mariana Saconne también dijeron presente.

WINE- Foto 17 A
Germán, Mariela, Ana y Juliana, amigos y fans de los buenos vinos.

WINE- Foto 18 A
Martina, Verónica, Magali y Emilia no quisieron perderse este gran evento.

WINE- Foto 19 A
WINE- Foto 20
Una postal repetida: buenos vinos y brindis entre amigos.

WINE- Foto 21
Mónica Pardo y Sergio Agostino, amantes del vino y de los buenos momentos.

WINE- Foto 22
Ambiente distendido, copas en alto y más de 100 bodegas: así se vivió la primera jornada de la Wine Expo Mendoza 2025 en el Hotel Hilton.

