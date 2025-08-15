Wine Expo Mendoza 2025: comenzó la feria de vinos más importante del país y sigue hoy en Hotel Hilton

La edición número 12 de la Wine Expo Mendoza se realiza el 14 y 15 de agosto con más de 130 bodegas, gastronomía, música en vivo e innovación tecnológica.

Rodrigo Kohn, Miguel Osimani, gerente del Hilton Mendoza, y Federico Kunz, de Wine of Mendoza (WOM) y organizador, durante la apertura de la Wine Expo Mendoza 2025.

La Wine Expo Mendoza 2025 inició ayer su primera jornada en el Hotel Hilton, frente al Mendoza Shopping, y continúa hoy con más propuestas para amantes del vino, profesionales y público en general. Con más de 100 bodegas de todo el país, cervezas artesanales, destilados y una cuidada selección gastronómica, la feria reafirma su lugar como el encuentro vitivinícola más convocante de Argentina.

Una edición marcada por la innovación WINE- Foto 6 ArIAnna, anfitriona virtual del evento. Los Andes/ Marcelo Rolland Por primera vez, la feria incorpora un asistente inteligente desarrollado por Civitas. Con solo escanear un código QR, los visitantes pueden chatear vía WhatsApp en español, inglés o portugués para obtener información al instante sobre stands, degustaciones y actividades. Este sistema también permite a la organización anticiparse a demandas y optimizar la logística.

Espacio Wine Trade: capacitación y networking La programación 2025 incluyó el Espacio Wine Trade, realizado ayer jueves 14 de agosto de 10 a 14 horas en el primer piso del Hilton Mendoza. Dirigido a enólogos, sommeliers, agrónomos, operadores turísticos, importadores y comerciales, ofreció un encuentro profesional con charlas, degustaciones y oportunidades de networking.

El Espacio abrió su agenda profesional con la disertación de Marcelo Palma (Civitas) sobre Inteligencia Artificial aplicada al mundo del vino. Luego, Santiago Caranza presentó Creatividad y Cambio, con dinámicas para estimular la innovación en la industria. El cierre estuvo a cargo de Elena Alonso (@elenafinanciera), de Emerald, con Finanzas en Acción, donde compartió herramientas para optimizar la gestión en proyectos vitivinícolas y gastronómicos.

Degustaciones, charlas y música en vivo Además de las catas y presentaciones técnicas, la música del DJ Martín Guerrero acompaña las noches de feria, generando un ambiente vibrante. El evento abre sus puertas de 18 a 24 horas y ofrece un espacio de networking para enólogos, sommeliers, agrónomos, operadores turísticos e importadores.