15 de agosto de 2025 - 11:01

Últimos días para conseguir $20.000 de ahorro en combustible: cuáles son los topes con MODO y BNA+

Aprovechá hasta $20.000 de reintegro en combustible pagando con tarjetas del Banco Nación mediante MODO en la app BNA+, válido hasta el 30 de agosto.

Cada estación tiene topes y porcentajes distintos: Shell 25%, YPF 15% y Axion 10%.

Cada estación tiene topes y porcentajes distintos: Shell 25%, YPF 15% y Axion 10%.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

YPF aplicó ajustes recientes en los precios del combustible en Mendoza como parte de su esquema de variaciones segmentadas. Desde hace más de 7 días se registran incrementos de 0,48% y 1,02% en Nafta Súper, Infinia e Infinia Diesel, modificando los valores habituales en los surtidores.

Leé además

Venezuela: la SIP alertó que otro diario cerraría por falta de papel

Simple y en pocos minutos: los mejores trucos para reciclar el papel de diario en tu casa

Por Camilo Clavel
La ANSES limita la pensión por viudez a quienes accedieron a la jubilación contributiva: conocé los requisitos para solicitarla.

Fin a la pensión por viudez: cuáles son los requisitos para poder acceder y cuánto se cobra

Por Redacción Economía

Al mismo tiempo, el Banco Nación ofrece un beneficio que permite ahorrar hasta $20.000 mensuales al cargar combustible con tarjetas Visa o Mastercard mediante la billetera digital MODO dentro de la app BNA+.

Descuento en nafta BNA+ MODO.jpg
Cargar combustible con MODO BNA+ permite ahorrar todos los días en las estaciones principales.

Cargar combustible con MODO BNA+ permite ahorrar todos los días en las estaciones principales.

La promoción aplica en estaciones YPF, Shell y Axion, y los reintegros se acreditan automáticamente, configurando una oportunidad clave para los conductores en estos últimos días del mes.

Reintegro en combustible con BNA+ y MODO: cuál es el descuento por día y sucursal

El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes paguen combustible con sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO dentro de la app BNA+. Los descuentos se aplican automáticamente en las estaciones YPF, Shell y Axion, sin necesidad de hacer trámites adicionales, solo es imprescindible que el pago se realice mediante esta combinación.

Cada estación ofrece diferentes beneficios según la carga y el tipo de tarjeta:

  • Shell: 25% de descuento diario, con un tope mensual de $20.000.
  • YPF: 15% de reintegro todos los días, hasta $15.000 por mes.
  • Axion: 10% de descuento diario, hasta $15.000 mensuales. Además, los clientes acumulan puntos adicionales en la app ON, sumando un beneficio extra.
Shell y Axion aumentaron dos veces en una semana el precio de sus combustibles
La promo aplica en YPF, Shell y Axion y los reintegros se acreditan autom&aacute;ticamente.

La promo aplica en YPF, Shell y Axion y los reintegros se acreditan automáticamente.

El Banco Nación aclaró que el pago debe hacerse exclusivamente con tarjetas Visa o Mastercard mediante MODO dentro de BNA+. Los reintegros se aplican de forma automática y la promoción es válida hasta el 30 de agosto.

Planificar las cargas para maximizar el ahorro

Para aprovechar al máximo los beneficios, es clave distribuir estratégicamente las cargas según los topes de cada estación. Combinando recargas entre Shell, YPF y Axion se puede alcanzar el reintegro completo de $20.000 sin superar los límites individuales.

Por ejemplo, cargando $80.000 en Shell se alcanza el tope máximo de $20.000 con el 25% de descuento. En YPF, se necesitan cargas por $100.000 para obtener el reintegro completo de $15.000 al 15%, mientras que en Axion, con un 10% de descuento, se debe cargar $150.000 para alcanzar el tope y sumar puntos extra en la app ON.

Además, se puede combinar la carga entre distintas estaciones, siempre respetando los límites de reintegro de cada una, para maximizar el ahorro en lo que queda de la promoción hasta el 30 de agosto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Comparativa completa de rendimientos de plazos fijos en pesos entre bancos públicos y privados.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Santiago Bausili, presidente del Banco Central

El Banco Central eleva las exigencias a bancos y subasta bonos para contener al dólar

Por Redacción
El Indec dio a conocer la nueva cifra del costo de la canasta de crianza en Argentina.

Aumenta el costo de criar un hijo en Argentina: subió hasta 4% en julio y supera la inflación

Por Redacción Economía
los 5 mejores destinos para visitar chile durante tus proximas vacaciones, segun la ia

Los 5 mejores destinos para visitar Chile durante tus próximas vacaciones, según la IA

Por Redacción Economía