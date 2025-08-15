Últimos días para conseguir $20.000 de ahorro en combustible: cuáles son los topes con MODO y BNA+

YPF aplicó ajustes recientes en los precios del combustible en Mendoza como parte de su esquema de variaciones segmentadas. Desde hace más de 7 días se registran incrementos de 0,48% y 1,02% en Nafta Súper, Infinia e Infinia Diesel, modificando los valores habituales en los surtidores.
Al mismo tiempo, el Banco Nación ofrece un beneficio que permite ahorrar hasta $20.000 mensuales al cargar combustible con tarjetas Visa o Mastercard mediante la billetera digital MODO dentro de la app BNA+.
Descuento en nafta BNA+ MODO.jpg
Cargar combustible con MODO BNA+ permite ahorrar todos los días en las estaciones principales.
Freepik
La promoción aplica en estaciones YPF, Shell y Axion, y los reintegros se acreditan automáticamente, configurando una oportunidad clave para los conductores en estos últimos días del mes.
Reintegro en combustible con BNA+ y MODO: cuál es el descuento por día y sucursal
El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes paguen combustible con sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO dentro de la app BNA+. Los descuentos se aplican automáticamente en las estaciones YPF, Shell y Axion, sin necesidad de hacer trámites adicionales, solo es imprescindible que el pago se realice mediante esta combinación.
Cada estación ofrece diferentes beneficios según la carga y el tipo de tarjeta:
- Shell: 25% de descuento diario, con un tope mensual de $20.000.
- YPF: 15% de reintegro todos los días, hasta $15.000 por mes.
- Axion: 10% de descuento diario, hasta $15.000 mensuales. Además, los clientes acumulan puntos adicionales en la app ON, sumando un beneficio extra.
Shell y Axion aumentaron dos veces en una semana el precio de sus combustibles
La promo aplica en YPF, Shell y Axion y los reintegros se acreditan automáticamente.
El Banco Nación aclaró que el pago debe hacerse exclusivamente con tarjetas Visa o Mastercard mediante MODO dentro de BNA+. Los reintegros se aplican de forma automática y la promoción es válida hasta el 30 de agosto.
Planificar las cargas para maximizar el ahorro
Para aprovechar al máximo los beneficios, es clave distribuir estratégicamente las cargas según los topes de cada estación. Combinando recargas entre Shell, YPF y Axion se puede alcanzar el reintegro completo de $20.000 sin superar los límites individuales.
Por ejemplo, cargando $80.000 en Shell se alcanza el tope máximo de $20.000 con el 25% de descuento. En YPF, se necesitan cargas por $100.000 para obtener el reintegro completo de $15.000 al 15%, mientras que en Axion, con un 10% de descuento, se debe cargar $150.000 para alcanzar el tope y sumar puntos extra en la app ON.
Además, se puede combinar la carga entre distintas estaciones, siempre respetando los límites de reintegro de cada una, para maximizar el ahorro en lo que queda de la promoción hasta el 30 de agosto.