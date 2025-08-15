Últimos días para conseguir $20.000 de ahorro en combustible: cuáles son los topes con MODO y BNA+

Aprovechá hasta $20.000 de reintegro en combustible pagando con tarjetas del Banco Nación mediante MODO en la app BNA+, válido hasta el 30 de agosto.

YPF aplicó ajustes recientes en los precios del combustible en Mendoza como parte de su esquema de variaciones segmentadas. Desde hace más de 7 días se registran incrementos de 0,48% y 1,02% en Nafta Súper, Infinia e Infinia Diesel, modificando los valores habituales en los surtidores.

Al mismo tiempo, el Banco Nación ofrece un beneficio que permite ahorrar hasta $20.000 mensuales al cargar combustible con tarjetas Visa o Mastercard mediante la billetera digital MODO dentro de la app BNA+.

Descuento en nafta BNA+ MODO.jpg Cargar combustible con MODO BNA+ permite ahorrar todos los días en las estaciones principales. Freepik La promoción aplica en estaciones YPF, Shell y Axion, y los reintegros se acreditan automáticamente, configurando una oportunidad clave para los conductores en estos últimos días del mes.

Reintegro en combustible con BNA+ y MODO: cuál es el descuento por día y sucursal El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes paguen combustible con sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO dentro de la app BNA+. Los descuentos se aplican automáticamente en las estaciones YPF, Shell y Axion, sin necesidad de hacer trámites adicionales, solo es imprescindible que el pago se realice mediante esta combinación.

Cada estación ofrece diferentes beneficios según la carga y el tipo de tarjeta: