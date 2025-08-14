Programa Hogar ANSES agosto: requisitos y fechas de pago confirmadas

En agosto de 2025 , ANSES continúa con el pago del Programa Hogar , un subsidio que cubre el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos para familias que no tienen conexión a la red de gas natural.

El beneficio se deposita de forma directa y mensual, junto con otros pagos del organismo, siguiendo un calendario según la terminación del DNI . Este mes, el acceso al Programa Hogar requiere cumplir con requisitos de ingresos y condiciones específicas para garantizar que el subsidio llegue a los hogares que más lo necesitan.

ANSES informó que el pago del Programa Hogar para agosto se realizará desde el viernes 8 hasta el jueves 14 de agosto , de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad . El cronograma es el siguiente:

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios.

Desde el organismo remarcaron que “los pagos de este mes se liquidan junto con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones Universales , siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI ”. Esto significa que los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para cobrar, ya que el depósito se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en agosto

Para recibir el subsidio, el hogar no puede tener ningún integrante con una conexión de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. El ingreso total del grupo familiar debe ser igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, o hasta la categoría C si son monotributistas.

En caso de que un miembro del hogar posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se eleva a tres salarios mínimos o categoría D en monotributo. Además, se establecen topes diferenciados para ciertas regiones: en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el máximo permitido es de 2,8 salarios mínimos o categoría D; y si hay una persona con discapacidad, el límite sube a 4,2 salarios mínimos o categoría E.

ANSES recomienda a quienes soliciten el beneficio que verifiquen su situación en la sección “Mis Cobros” dentro de la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán confirmar si el subsidio fue asignado o si es necesario iniciar el trámite.

Motivos por los que ANSES puede suspender el pago en agosto

El pago del Programa Hogar puede interrumpirse si el grupo familiar supera el tope de ingresos permitido. En la mayoría de las provincias, el límite es de dos salarios mínimos o tres en caso de discapacidad; en las provincias patagónicas, es de 2,8 salarios mínimos o 4,2 si hay un integrante con CUD.

Otro motivo de suspensión es la detección de una conexión de gas natural activa o la existencia de un medidor de gas operativo en el domicilio. En estos casos, el titular debe gestionar un certificado de negativa ante la empresa prestadora y presentarlo en ANSES para evitar la baja del beneficio.

También se suspende el pago si más de una persona dentro del hogar cobra el mismo subsidio, si se detecta cobro duplicado o si el beneficiario deja de retirar el monto durante tres meses seguidos. En estas situaciones, es necesario solicitar un turno en ANSES y presentar la documentación para regularizar la situación y volver a acceder al programa.