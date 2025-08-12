Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $168.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% para compras en supermercados y mayoristas adheridos, válido todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025. El beneficio se activa pagando con tarjetas de crédito del banco a través de la app MODO BNA+ , con un tope de $12.000 por persona por semana.

Quienes compartan un mismo hogar pueden duplicar el reintegro y alcanzar un ahorro total de hasta $168.000 . La promoción incluye tanto compras presenciales como online en una lista amplia de comercios, facilitando así la planificación del gasto semanal.

Para acceder al reintegro , es imprescindible realizar las compras los días miércoles y pagar con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación a través del escaneo del código QR de la app MODO BNA+ . No se aceptan pagos con débito ni con saldo en cuenta.

La devolución es del 30% sobre el total gastado, con un máximo de $12.000 por persona cada miércoles, lo que implica gastar al menos $40.000 en esa jornada para aprovechar el tope.

Supermercados y mayoristas en Mendoza:

Makro : Rodriguez Peña 709 - Godoy Cruz

: Rodriguez Peña 709 - Godoy Cruz Yaguar : Av. Rodriguez Peña 2053 - Godoy Cruz

: Av. Rodriguez Peña 2053 - Godoy Cruz Hiper Libertad : Joaquín V. González 450 - Godoy Cruz

: Joaquín V. González 450 - Godoy Cruz Carrefour : Sarmiento 119, Las Heras 798, Godoy Cruz 555, entre otras sucursales

: Sarmiento 119, Las Heras 798, Godoy Cruz 555, entre otras sucursales Blow Max : Alberdi 189 - Guaymallén y Eusebio Blanco 50 - Mendoza

: Alberdi 189 - Guaymallén y Eusebio Blanco 50 - Mendoza Super A : Godoy Cruz 178, Trapiche, Colón 423 y otras sucursales

: Godoy Cruz 178, Trapiche, Colón 423 y otras sucursales Átomo: múltiples direcciones en Mendoza y alrededores

Cómo maximizar el reintegro y duplicar el ahorro en el hogar

Para quienes todavía no utilizan MODO BNA+, el Banco Nación recomienda descargar la aplicación desde Play Store o App Store, registrarse con los datos personales y vincular las tarjetas de crédito del banco. Durante la compra, el pago debe hacerse escaneando el QR de la app y seleccionando la tarjeta de crédito asociada.

El reintegro semanal de hasta $12.000 por persona puede duplicarse si dos personas del mismo hogar cuentan con cuentas activas en MODO BNA+ y utilizan sus tarjetas para pagar. Así, el ahorro puede llegar a $168.000 en total hasta el final de la promoción.

Es importante planificar las compras para aprovechar los miércoles y llegar al tope de gasto necesario, ya que el reintegro no se acumula ni se transfiere a semanas siguientes. El dinero se acredita en la cuenta monetaria de BNA+ en un plazo de 30 días, por lo que mantener activa la cuenta vinculada es clave para no perder el beneficio.