Becas Progresar 2025: calendario de inscripción y pago en agosto según el Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano informó que las Becas Progresar mantienen abierta la inscripción para jóvenes que quieren finalizar sus estudios o capacitarse profesionalmente. En agosto 2025, el pago será de $28.000 para la mayoría de los beneficiarios, con un calendario específico según el DNI.
Las inscripciones para la línea “Finalización de la educación obligatoria” cierran el 1 de septiembre. Para “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” estarán abiertas del 18 de agosto al 5 de septiembre, brindando un apoyo económico clave para continuar la formación.
Becas Progresar: qué son, cómo inscribirse y requisitos
Las Becas Progresar, administradas por el Ministerio de Capital Humano, son un apoyo económico para jóvenes argentinos que necesitan un impulso para completar sus estudios o capacitarse. La inscripción es digital y se realiza a través de ANSES o el portal Becas Progresar.
Becas progresar.jpg
Inscripciones abiertas hasta septiembre para finalizar la escuela y estudios superiores en Becas Progresar.
Freepik - Canva
Para anotarse, los interesados deben crear un usuario en Mi Argentina, completar el formulario y adjuntar la documentación que acredite requisitos como ser argentino nativo o residente legal, tener entre 16 y 24 años, y no superar ingresos familiares de tres salarios mínimos. Además, deben ser alumnos regulares, cumplir con el reglamento académico, participar en actividades complementarias y contar con el esquema de vacunación completo o en curso.
La inscripción para la línea “Finalización de la educación obligatoria” estará abierta hasta el 1 de septiembre, mientras que para “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” la convocatoria es del 18 de agosto al 5 de septiembre.
Calendario de pago y montos de las Becas Progresar en agosto 2025
En agosto, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficiarios recibirán $28.000, que corresponde al 80% del total anual, reteniendo el 20% restante hasta fin de año, tras presentar la documentación que certifique su regularidad.
Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Montos de la beca: $28.000 para la mayoría y $35.000 para Progresar Enfermería.
Gentileza
Quienes forman parte de Progresar Enfermería cobrarán $35.000 mensuales, monto que se mantiene sin aumentos desde octubre de 2024, según la Resolución 888/2024.
El calendario de pago en agosto 2025 es:
- DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto