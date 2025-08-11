11 de agosto de 2025 - 10:56

Becas Progresar 2025: calendario de inscripción y pago en agosto según el Ministerio de Capital Humano

Inscribite en Becas Progresar 2025 con fechas, montos y calendario de pagos de agosto según el Ministerio de Capital Humano para seguir estudiando.

Calendario de pago de Becas Progresar para agosto 2025 según el último número del DNI.

Calendario de pago de Becas Progresar para agosto 2025 según el último número del DNI.

Por Redacción Economía

El Ministerio de Capital Humano informó que las Becas Progresar mantienen abierta la inscripción para jóvenes que quieren finalizar sus estudios o capacitarse profesionalmente. En agosto 2025, el pago será de $28.000 para la mayoría de los beneficiarios, con un calendario específico según el DNI.

Las inscripciones para la línea “Finalización de la educación obligatoria” cierran el 1 de septiembre. Para “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” estarán abiertas del 18 de agosto al 5 de septiembre, brindando un apoyo económico clave para continuar la formación.

Becas Progresar: qué son, cómo inscribirse y requisitos

Las Becas Progresar, administradas por el Ministerio de Capital Humano, son un apoyo económico para jóvenes argentinos que necesitan un impulso para completar sus estudios o capacitarse. La inscripción es digital y se realiza a través de ANSES o el portal Becas Progresar.

Becas progresar.jpg
Inscripciones abiertas hasta septiembre para finalizar la escuela y estudios superiores en Becas Progresar.

Para anotarse, los interesados deben crear un usuario en Mi Argentina, completar el formulario y adjuntar la documentación que acredite requisitos como ser argentino nativo o residente legal, tener entre 16 y 24 años, y no superar ingresos familiares de tres salarios mínimos. Además, deben ser alumnos regulares, cumplir con el reglamento académico, participar en actividades complementarias y contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

La inscripción para la línea “Finalización de la educación obligatoria” estará abierta hasta el 1 de septiembre, mientras que para “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” la convocatoria es del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Calendario de pago y montos de las Becas Progresar en agosto 2025

En agosto, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficiarios recibirán $28.000, que corresponde al 80% del total anual, reteniendo el 20% restante hasta fin de año, tras presentar la documentación que certifique su regularidad.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Montos de la beca: $28.000 para la mayoría y $35.000 para Progresar Enfermería.

Quienes forman parte de Progresar Enfermería cobrarán $35.000 mensuales, monto que se mantiene sin aumentos desde octubre de 2024, según la Resolución 888/2024.

El calendario de pago en agosto 2025 es:

  • DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto
  • DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
  • DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto
  • DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto
