11 de agosto de 2025 - 11:56

Sorpresa por el cierre de una cadena de tecnología que tenía presencia en Mendoza

La empresa alegó “motivos de fuerza mayor” para justificar la decisión y bajó la persiana. Llegó a tener 30 sucursales en todo el país.

Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

Foto:

Gentileza
Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un contexto de crecimiento de las compras online y en el exterior, la cadena de electro y tecnología Start_ bajó la persiana de sus locales en todo el país para concentrar su operación exclusivamente en el canal digital. Entre los locales afectados por el cierre figura el del Mendoza Shopping, ubicado frente a la zona del café central en el primer piso.

Leé además

El Mendoza Shopping tendrá nuevas marcas en agosto. 

Famosa pizzería de Buenos Aires y más: cuáles son las nuevas marcas que desembarcan en el Shopping

Por Soledad Gonzalez
Las importaciones argentinas procedentes de China registraron un incremento sin precedentes, con un valor total equivalente a US$ 3.275 millones.

Con "Shein" como "caballo de troya", la invasión de productos chinos afectan el superávit comercial

Por Redacción Economía

La noticia fue comunicada a los empleados en las últimas horas mediante un correo electrónico, en el que la empresa alegó “motivos de fuerza mayor” para justificar la decisión.

Start_ fue fundada en 2021 por Nicolás Osta y Esteban Isorna, con su primer local en Cabildo y Juramento (CABA) y un catálogo que iba desde televisores y consolas de videojuegos hasta notebooks, celulares, tablets y componentes de PC.

Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping
Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

La marca creció rápidamente y cerró 2024 con 30 sucursales en ciudades como Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta, San Miguel de Tucumán, Rosario y Posadas, además de incorporar productos de línea blanca.

A comienzos del año pasado, la compañía había anunciado un ambicioso plan de expansión, que incluía la mudanza a un centro de distribución de 4.400 m², mejoras en el e-commerce y el objetivo de duplicar sus puntos de venta en dos años. Sin embargo, los problemas comenzaron pronto, con cierres de sucursales y recortes en su estructura.

Según fuentes cercanas, Start_ no pudo sortear la crisis que afecta al retail de electrodomésticos: la caída del consumo y el aumento de compras en el exterior por parte de los consumidores con mayor poder adquisitivo. En el sector ya se conocían sus dificultades financieras y, según diario El Cronista, en julio dejaron impaga una deuda de $800 millones en pauta publicitaria.

La empresa evitó realizar declaraciones públicas sobre el cierre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se compra online con DNI y se retira gratis en tienda cercana.

Esto cuesta una PlayStation 5 en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

Por Redacción Economía
Sofía Vago encabeza la estrategia de crecimiento federal de Accenture desde su rol como CEO en Argentina.

Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina: "El talento mendocino es muy valorado fuera del país"

Por Melisa Sbrocco
Fumigación aérea de cultivos.

Biotecnología: la soberanía vs dependencia tecnológica

Por Carolina Attallah
Investigación científica, devaluada

La falta de inversión en ciencia conducirá a un callejón sin salida

Por Pablo Cid