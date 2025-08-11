Sorpresa por el cierre de una cadena de tecnología que tenía presencia en Mendoza

La empresa alegó “motivos de fuerza mayor” para justificar la decisión y bajó la persiana. Llegó a tener 30 sucursales en todo el país.

Start_ cierra sus locales de tecnología en todo el país, incluyendo el ubicado en Mendoza Shopping

En un contexto de crecimiento de las compras online y en el exterior, la cadena de electro y tecnología Start_ bajó la persiana de sus locales en todo el país para concentrar su operación exclusivamente en el canal digital. Entre los locales afectados por el cierre figura el del Mendoza Shopping, ubicado frente a la zona del café central en el primer piso.

La noticia fue comunicada a los empleados en las últimas horas mediante un correo electrónico, en el que la empresa alegó “motivos de fuerza mayor” para justificar la decisión.

Start_ fue fundada en 2021 por Nicolás Osta y Esteban Isorna, con su primer local en Cabildo y Juramento (CABA) y un catálogo que iba desde televisores y consolas de videojuegos hasta notebooks, celulares, tablets y componentes de PC.

La marca creció rápidamente y cerró 2024 con 30 sucursales en ciudades como Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta, San Miguel de Tucumán, Rosario y Posadas, además de incorporar productos de línea blanca.

A comienzos del año pasado, la compañía había anunciado un ambicioso plan de expansión, que incluía la mudanza a un centro de distribución de 4.400 m², mejoras en el e-commerce y el objetivo de duplicar sus puntos de venta en dos años. Sin embargo, los problemas comenzaron pronto, con cierres de sucursales y recortes en su estructura.

Según fuentes cercanas, Start_ no pudo sortear la crisis que afecta al retail de electrodomésticos: la caída del consumo y el aumento de compras en el exterior por parte de los consumidores con mayor poder adquisitivo. En el sector ya se conocían sus dificultades financieras y, según diario El Cronista, en julio dejaron impaga una deuda de $800 millones en pauta publicitaria. La empresa evitó realizar declaraciones públicas sobre el cierre.