Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina: "El talento mendocino es muy valorado fuera del país"

Accenture Argentina reforzó su presencia en el país con la apertura de una oficina en Mendoza , como parte de su plan de crecimiento federal. La compañía, que ya opera en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, eligió Chacras Park para instalar un espacio que promueva el talento local y potencie la colaboración con actores públicos y privados.

La decisión se enmarca dentro de un contexto en el que la empresa busca captar y retener profesionales altamente capacitados en tecnología y economía del conocimiento , dos sectores importantes para el desarrollo productivo del país. Desde la visión de su CEO , Sofía Vago , el talento argentino mantiene una ventaja competitiva global gracias a su adaptabilidad, resiliencia y capacidad de operar en entornos inciertos.

Con más de 14.500 empleados en Argentina y una proyección de crecimiento sostenido, Accenture pone el foco en la reconversión profesional, la capacitación en inteligencia artificial y la diversidad de género como pilares para sostener su liderazgo. En esta entrevista, Sofía Vago detalla cómo trabajan para integrar el talento local al mercado global y qué estrategias implementan para crecer incluso en contextos económicos desafiantes.

- ¿Cuáles son los perfiles de IT más demandados en este momento y cómo está irrumpiendo la inteligencia artificial en esos puestos laborales?

- Hay una reconversión de aquellos que hoy tal vez son reemplazados por inteligencia artificial, como los típicos testers o programadores de algún tipo. Pero esas personas ya tienen el conocimiento de cómo operar esas herramientas. Entonces ahora son quienes manejan la inteligencia artificial. Hay una reconversión de esos perfiles.

Actualmente la mayor demanda está relacionada con temas de data, sobre todo con el análisis de datos y cómo se construyen las redes. Te voy a sorprender con esto preo la demanda que estamos viendo no es tanto tecnológica, sino más vinculada a la industria. Es decir, todo aquel que tenga conocimiento de industria y que pueda ayudar a transformar una industria en particular, es el perfil más demandado y más valorado hoy. Es esa combinación la que se busca. Muchas personas piensan que un rol de programadora fue reemplazado por inteligencia artificial, pero esa persona es fácilmente reconvertible. Nosotros trabajamos muchísimo en esa reconversión de perfiles.

- ¿Están capacitando a sus equipos para adaptarse a la inteligencia artificial y a las nuevas formas de trabajo que esta tecnología implica?

- Sí. En realidad, todos nuestros colaboradores tienen entrenamiento obligatorio en términos de lo que es inteligencia artificial, y pueden profundizar en áreas específicas de interés. Con lo cual, eso atraviesa todo. La reconversión tiene que ver no solamente con eso, sino con las nuevas formas de trabajar. No es que la inteligencia artificial solamente reemplaza las funciones en donde hace ese trabajo, sino que todos tenemos que aprender a trabajar para potenciarnos con la inteligencia artificial.

- ¿Cómo planean retener al talento argentino con la actual competencia global?

- Hay otros países como Colombia, Chile, Brasil, que se dieron cuenta de que hay una demanda de talento que es escasa. El talento es un bien escaso en el mundo, y hay una necesidad de transformación fuerte. Entonces empiezan a ver que hay mercado en el mundo para abarcarlo y crecer fuertemente. Nosotros competimos contra ellos y la clave es mantenernos en ese lugar diferenciador.

El talento argentino tiene otras capacidades, más allá de las técnicas. Tiene que ver con la resiliencia, con la adaptabilidad, con la capacidad de operar en un termostato incierto. Esa capacidad que tenemos de resolver problemas, el trabajo en equipo y el idioma que en general, tenemos un nivel muy bueno. Yo creo que ese es nuestro diferencial, y hoy nos permite competir contra otros sectores mucho más fuertes. Además, es un sector dinámico, divertido, de reconversión continua. Creo que así es como se va a retener el talento en nuestro país.

- ¿Qué rol juega Mendoza en esta estrategia de crecimiento federal que están impulsando desde Accenture?

- Nosotros estamos en el país hace muchísimos años, pero principalmente teníamos oficinas en Buenos Aires. Después abrimos la oficina de Rosario, que fue la segunda oficina que abrimos nosotros, y luego Mar del Plata. Después de la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos que salir a buscar mucha demanda, empezamos a buscar talento, y encontramos que dentro de las provincias había muchísimo talento que no estábamos explotando.

De alguna manera, necesitábamos atraer ese talento, sobre todo para cubrir una demanda a nivel global. Hicimos un programa llamado Accenture Federal, que básicamente consistía en ir a buscar el talento allí donde viviera. Si estaba en Mendoza, en Luján de Cuyo o en Potrerillos, no importaba: todos podían ser empleados nuestros. Este programa funcionaba de forma remota. Mendoza empezó a crecer y a transformarse como provincia. Las oportunidades comenzaron a surgir de la mano de sectores como la energía y la minería. Necesitábamos una casa. Tener una oficina no es tener una oficina por tenerla. Esto tiene que ver con tener un lugar que sea no solamente nuestro, sino que represente cómo trabajamos en cualquier lugar del país.

Nosotros trabajamos siempre en colaboración, en ecosistema. Esta va a ser nuestra oficina, pero también un espacio donde esperamos que colaboren nuestros clientes, nuestros propios equipos y el sector público. Todos trabajando en conjunto con un objetivo claro: crecer la economía de la provincia y exportar al mundo. Porque, de nuevo, el talento mendocino es un talento que es tremendamente valorado fuera de nuestro país.

- ¿Cuál es la prioridad como empresa para seguir creciendo en un contexto complejo?

- Nosotros hoy vemos que la macro está estabilizada, que es una gran noticia, y estamos compitiendo en un mundo en donde hay otros países que están haciendo algo similar a lo nuestro. O sea, no somos el único país en donde la economía del conocimiento es una economía significativa. Tenés energía, agro, conocimiento, que es de capital intensivo, que emplea muchísima gente profesional, que es un mercado que se maneja principalmente en el sector formal y que, por otro lado, ayuda a transformar y a generar mayor competitividad dentro del resto de las industrias de nuestro país. Entonces, es un momento importante y competimos con otros países.

Ahora, con la macro estabilizada, como te decía, nosotros estamos posicionados en un lugar de valor agregado. Entonces, de alguna manera hoy se sigue prefiriendo el valor del talento argentino. Y es por eso que hoy somos más de 14.500 colaboradores dentro de nuestro país, y tenemos una proyección de seguir creciendo en el próximo año.

- Por último, me gustaría saber si vos, como mujer CEO, estás implementando algunas políticas para atraer más público femenino a la tecnología.

- Te voy a dar un dato. El 53% de nuestros colaboradores -de los 14.500 que somos- son mujeres. Somos más de la mitad. Y en posiciones de liderazgo, un 54%. Con lo cual, somos una compañía verdaderamente diversa. Eso tiene mucho que ver con el ejemplo, y con una adaptación a las facilidades típicas, es decir, con una lectura de cuál es la necesidad del empleado, independientemente de su género. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser del género que sea, pero lo importante es entender cuáles son sus necesidades y que la compañía pueda adaptarse un poco a ellas. Así es como hemos podido descubrir grandes talentos dentro de nuestra organización, y hoy tener ese porcentaje.