"Tiene convicciones muy sólidas": el elogio del CEO de JP Morgan a Javier Milei

El CEO del banco estadounidense JPMorgan Chase , Jamie Dimon , elogió este martes al presidente argentino Javier Milei. Además destacó las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino.

Cornejo en Nueva York: respaldó la apertura económica, pero se distanció de la crítica de Milei a empresarios

Ante inversores en Argentina Week, Milei volvió a cargar contra los "empresarios prebendarios"

Durante un discurso ante empresarios e inversores internacionales, el banquero afirmó que el mandatario argentino “tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país” . También valoró el rumbo económico adoptado por la actual gestión.

En su exposición, Dimon recordó que a comienzos del siglo XX Argentina tenía un nivel de desarrollo comparable con países europeos. “ En 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia . Tenía recursos naturales increíbles y una población educada, con universidades y escuelas”, señaló el ejecutivo.

Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo el país perdió terreno económico y hoy su ingreso per cápita representa una fracción del de Francia. El jefe del mayor banco de Estados Unidos destacó varias medidas impulsadas por el gobierno de Milei, entre ellas la apertura de los mercados de capitales, el control de la inflación y la reducción del déficit fiscal.

Javier Milei y Jamie Damon junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alec Oxenford y Facundo Gómez Minujin en las oficinas del CEO del JPMorgan.

Javier Milei y Jamie Damon en las oficinas del CEO del JPMorgan,

Según enumeró, el país pasó de niveles inflacionarios extremadamente altos a cifras mensuales mucho menores , mientras que el déficit fiscal se redujo “prácticamente a cero” . También afirmó que la Argentina está logrando atraer inversión extranjera y mejorar el nivel de reservas del banco central.

Un posible ejemplo para el mundo

Dimon sostuvo que el proceso de reformas podría convertir al país en un caso de estudio internacional. “Me encantaría ver que esto pueda ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país”, afirmó, al destacar políticas que, según dijo, podrían impulsar crecimiento económico y reformas estructurales.

Javier Milei camina junto a Jamie Dimon Javier Milei junto a Jamie Dimon durante el evento Argentina Week en Nueva York. Presidencia

Además, consideró que el actual proceso económico podría servir como referencia para otros países de América Latina que buscan mejorar su desempeño económico.

En otro tramo de su discurso, el ejecutivo calificó el rumbo económico de la Argentina como “un giro asombroso” y aseguró que hace apenas cuatro o cinco años pocos analistas habrían anticipado un cambio de esta magnitud. En ese marco, felicitó al presidente Milei y a su equipo económico por las reformas implementadas.

Dimon también mencionó la presencia de la entidad en el país, donde el banco cuenta con un centro de servicios con alrededor de 5.000 empleados, y destacó el rol de Facundo Gómez Minujín al frente de la filial local.