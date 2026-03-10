"Tiene convicciones muy sólidas": el elogio del CEO de JP Morgan a Javier Milei

El CEO del banco estadounidense JPMorgan Chase, Jamie Dimon, elogió este martes al presidente argentino Javier Milei. Además destacó las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino.
El banquero estadounidense repasó la historia económica argentina y sostuvo que el actual rumbo podría atraer inversiones y generar crecimiento sostenido. Según dijo, el cambio de rumbo económico es “asombroso”.
Durante un discurso ante empresarios e inversores internacionales, el banquero afirmó que el mandatario argentino “tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”. También valoró el rumbo económico adoptado por la actual gestión.
En su exposición, Dimon recordó que a comienzos del siglo XX Argentina tenía un nivel de desarrollo comparable con países europeos. “En 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles y una población educada, con universidades y escuelas”, señaló el ejecutivo.
Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo el país perdió terreno económico y hoy su ingreso per cápita representa una fracción del de Francia. El jefe del mayor banco de Estados Unidos destacó varias medidas impulsadas por el gobierno de Milei, entre ellas la apertura de los mercados de capitales, el control de la inflación y la reducción del déficit fiscal.
Según enumeró, el país pasó de niveles inflacionarios extremadamente altos a cifras mensuales mucho menores, mientras que el déficit fiscal se redujo “prácticamente a cero”. También afirmó que la Argentina está logrando atraer inversión extranjera y mejorar el nivel de reservas del banco central.
Dimon sostuvo que el proceso de reformas podría convertir al país en un caso de estudio internacional. “Me encantaría ver que esto pueda ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país”, afirmó, al destacar políticas que, según dijo, podrían impulsar crecimiento económico y reformas estructurales.
Además, consideró que el actual proceso económico podría servir como referencia para otros países de América Latina que buscan mejorar su desempeño económico.
En otro tramo de su discurso, el ejecutivo calificó el rumbo económico de la Argentina como “un giro asombroso” y aseguró que hace apenas cuatro o cinco años pocos analistas habrían anticipado un cambio de esta magnitud. En ese marco, felicitó al presidente Milei y a su equipo económico por las reformas implementadas.
Dimon también mencionó la presencia de la entidad en el país, donde el banco cuenta con un centro de servicios con alrededor de 5.000 empleados, y destacó el rol de Facundo Gómez Minujín al frente de la filial local.