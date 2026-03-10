10 de marzo de 2026 - 07:54

Milei abre hoy la "Argentina Week" en busca de inversiones extranjeras en el país

El evento es organizado en Nueva York por el Gobierno junto al JP Morgan, Bank of America y Citibank para seducir a poderosos CEOs e inversores globales.

Javier Milei, en la Universidad Yeshiva, se declaró como el presidente más sionista del mundo.

Javier Milei, en la Universidad Yeshiva, se declaró como el "presidente más sionista del mundo".

Los Andes | Redacción Política
El presidente Javier Milei liderará este martes en Nueva York la inauguración de “Argentina Week”, el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. Participan de la organización el JP Morgan, Bank of America y Citibank.

Antes de esa actividad, que tendrá lugar desde las 9, a las 10 (hora argentina), el mandatario mantendrá un breve encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Milei tiene confirmadas además paradas en Chile y España para el cierre de la semana.

La jornada de este martes comienza, en horario argentino, a las 8.50, cuando el mandatario se reunirá con Dimon. Será el evento con el que se inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 para atraer inversores al país: habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al Presidente y a parte de su elenco ministerial.

Al mandatario argentino y al CEO de JPMorgan, lo escucharán mas de doscientos inversores, banqueros y CEOs de las principales compañías del planeta.

El objetivo principal de esta travesía es reforzar lazos y establecer una alianza de carácter ideológico en la región. Luego de la ceremonia, prevista para las 15, la delegación regresará al país.

Fue una idea del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien se apalancó en sus contactos de Wall Street para lograr una adhesión institucional y del "círculo rojo" que sorprendió hasta a la administración Trump.

En las últimas horas, Milei ya pronunció en New York dos discursos importantes, en los que ratificó su apoyo a Estados Unidos e Israel contra Irán e insistió en la necesidad de ejercer el poder con la "moral histórica" de Occidente.

Viaje a Chile para la asunción de Kast y, luego, a España

Después de su paso por Estados Unidos, Milei volará hoy mismo hacia Chile para participar este miércoles de la asunción de José Antonio Kast, su socio ideológico de la derecha, quien sucederá a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

Cuando finalice la ceremonia de asunción presidencial en Santiago de Chile, Milei regresará a Buenos Aires junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, el sábado 14, el jefe de Estado irá a España para el Foro Económico de Madrid.

