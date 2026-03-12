Caputo defendió el dato de inflación y aseguró que la economía atraviesa una "corrección de precios relativos"

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió al dato de inflación de febrero y aseguró que el comportamiento de los precios responde a un proceso de reordenamiento de la economía tras años de distorsiones acumuladas .

La inflación en Mendoza desaceleró en febrero y fue del 2,5%

La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 33,1% de forma interanual

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero una suba de 2,9% , mientras que la variación interanual se ubicó en 33,1% .

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario sostuvo que el dato confirma la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria impulsado por el programa económico del Gobierno.

“ La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos , tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”, publicó.

En su análisis del informe del Indec, Caputo señaló que los precios regulados aumentaron 4,3% , mientras que la inflación núcleo fue de 3,1% . En contraste, los precios estacionales registraron una caída de 1,3% .

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY

El ministro vinculó el aumento de los valores regulados con el proceso de recomposición tarifaria que impulsa el Gobierno, considerado una pieza clave del plan para corregir desequilibrios macroeconómicos.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que este reordenamiento de precios forma parte de la estrategia para restablecer el equilibrio fiscal, controlar los agregados monetarios y fortalecer el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2032176365747753388&partner=&hide_thread=false El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

Actividad económica y perspectivas de inflación

Caputo también destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, lo que —según el funcionario— refleja la normalización de algunas variables macroeconómicas.

El informe del Indec detalló además que el mayor incremento mensual se registró en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 6,8%, impulsada principalmente por ajustes tarifarios y modificaciones en los esquemas de subsidios.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró el segundo aumento más relevante, con 3,3%, con mayor incidencia en varias regiones del país por subas en carnes y derivados. En contraste, bebidas alcohólicas y tabaco registraron un aumento de 0,6%, mientras que prendas de vestir y calzado no mostraron variaciones en el mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2032169945761452141&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual https://t.co/JwSQStUcys pic.twitter.com/hzyvNKAzt6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

Proyecciones para los próximos meses

Las expectativas del mercado se reflejan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA. Allí, analistas privados ajustaron sus proyecciones y estiman que la inflación de marzo podría ubicarse en torno al 2,5%.

Por su parte, el presidente Javier Milei afirmó recientemente que espera una baja más marcada del índice inflacionario después de marzo, con la posibilidad de que el dato mensual se acerque a niveles cercanos a cero entre junio y agosto.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, el IPC podría ubicarse en 1,7% en junio y 1,5% en agosto, mientras que el consenso de mercado proyecta una inflación anual de 26,1% para 2026.