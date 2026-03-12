La inflación en Mendoza desaceleró en febrero y fue del 2,5%

La inflación de febrero en Mendoza alcanzó el 2,5% , según difundió la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia. El rubro Vivienda y servicios básicos fue el que mayor variación tuvo con respecto al mes pasado, con un 7,8%, pero Alimentos y bebidas, con el 3,7% de aumento , fue el de mayor incidencia en el IPC.

La variación general de los precios en la provincia estuvo 0,4 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional, que fue del 2,9% , de acuerdo al relevamiento del Indec. En la suba interanual, Mendoza también tuvo un valor algo más positivo, ya que acumuló un 32,4%, mientras que el promedio en todo el país fue del 33,1%.

Los rubros que mayores variaciones tuvieron en febrero, con respecto a enero de 2026, fueron: Vivienda y servicios básicos (7,8%); y Alimentos y bebidas (3,7%) . Este último subió por encima de la inflación general en enero, después de seis meses de estar por debajo.

El resto subió menos que el IPC general: Atención médica y gastos para la salud (2,3%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%); Educación (1,6%); Otros bienes y servicios (1,4%); y Transporte y comunicaciones (1,2%).

En el último año -es decir, en la evolución acumulada desde febrero de 2025-, las categorías con mayor incremento han sido: Vivienda y servicios básicos (48%); Transporte y comunicaciones (38,8%); Alimentos y bebidas (37,3%); y Educación (37,2%).

Las que subieron por debajo del IPC interanual (del 32,4%) son: Otros bienes y servicios (31,5%); Atención médica y gastos para la salud (28,5%); Esparcimiento (23,9%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (16,7%); e Indumentaria (15,5%).

image

Tendencia del IPC

En los últimos 12 meses, la inflación mensual en Mendoza tocó un piso en junio de 2025, cuando fue del 1,1%. A partir de ese momento, comenzó a trazar una curva ascendente y fue pasando del 1,9% en julio, al 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, 2,7% en noviembre, 2,8% en diciembre y 3% en enero. Eso se revirtió el mes pasado, cuando la línea bajó, al marcar el IPC el 2,5%.

Captura de pantalla 2026-03-12 161607

Pero mientras esa curva iba subiendo, la que mostraba la inflación interanual siguió descendiendo unos meses más, también de modo paulatino, desde el 60,3% en febrero hasta alcanzar un mínimo de 28,8% en octubre.

Sin embargo, en noviembre la tendencia cambió, con un 29,7% y comenzó a elevarse desde entonces al 29,9% en diciembre y 32,4% en enero. Si bien en febrero marcó una meseta, con el 32,4%, evidencia que aún no se alcanza una desaceleración sostenida de la suba general de precios.