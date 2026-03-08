Inflación y licitación de deuda, los dos desafíos económicos que enfrentará el Gobierno esta semana

El Gobierno se prepara para una semana con dos pruebas importantes en el frente económico. Por un lado, deberá afrontar una nueva licitación de deuda para renovar vencimientos del Tesoro y, por otro, se conocerá el dato de inflación de febrero, uno de los indicadores más observados por el mercado.

Ambos eventos llegan en un momento sensible, ya que la evolución de los precios y la capacidad del Tesoro para captar financiamiento son variables clave para medir la estabilidad financiera del país.

Mientras los analistas siguen de cerca las señales del mercado, el Ejecutivo mantiene expectativas sobre una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses, aunque algunos economistas ponen en duda que el ritmo de baja sea tan rápido como plantea el Gobierno, especialmente Luis Caputo .

Luego de que se difundiera el dato oficial de enero, el cual marcó el quinto mes en alza, los analistas esperan una inflación que se ubique entre el 2,5% y el 3%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) ajustó sus proyecciones inflacionarias: si bien lo ponderaron por debajo del 2,9% de enero, aumentaron 0,6 puntos porcentuales sus expectativas para febrero.

En este caso, la inflación esperada es del 2,7% y una inflación núcleo del 2,5% (+0,4 p.p.). Para la inflación anual del 2026 estiman que será del 26,1%.

El ministro de Economía, por su parte, se mantiene expectante sobre la posibilidad de que la inflación perfore el 1% para agosto, aunque distintos economistas señalan que ese escenario no se dará.

Martín Kalos sostuvo que “no es posible lo que plantea Caputo” y afirmó que “el Poder Ejecutivo tiene un discurso exitista respecto de la inflación que no es realista”. Consideró que desde el “3%” actual, “probablemente empiece nuevamente a bajar, pero al oficialismo se le agotaron las dos anclas que usó durante 2024 y la primera mitad de 2025 para bajar la inflación: el dólar (su precio) y los salarios”.

El principal responsable del incremento mensual fue el capítulo de Vivienda y servicios básicos, que registró un salto del 4,21%. Este rubro fue empujado por el costo de los combustibles para el hogar, que subieron un 12,64%.

Nueva licitación del Tesoro: semana entrante clave

El Ejecutivo enfrentará la primera licitación de letras y bonos del Tesoro correspondiente a marzo. Según lo detallado por el cronograma oficial, el anuncio del menú tendrá lugar el martes 10 del tercer mes del año, mientras que los resultados de la licitación se darán a conocer el jueves 12 del mismo mes.

En la última licitación de deuda, el Gobierno decidió no renovar todos los vencimientos y liberó pesos al mercado. Esto se realizó con el objetivo de descomprimir el valor de las tasas y mejorar el nivel de actividad.

Con respecto a la emisión del nuevo bono en dólares, el cual servirá para pagar los próximos vencimientos de julio, la Secretaría de Finanzas indicó que consiguió US$150 millones a una tasa de 5,89%, menor al 6% que se había detallado.