Paulo Sartori: "El desafío es extraer lo mejor del mínimo para crear ambientes acogedores"

En un encuentro exclusivo organizado por la firma Nuestra Tierra Interiores en las instalaciones de la propuesta, el distrito de Chacras Coria (Luján de Cuyo) y Essenza , la comunidad de arquitectos y diseñadores de Mendoza tuvo la oportunidad de dialogar con Paulo Sartori .

Con una trayectoria de 25 años al frente de Essenza —marca de la cual es fundador— y más de tres décadas en la industria, Sartori se ha consolidado como un referente regional por su capacidad de unir el rigor técnico con la sensibilidad artística.

Sin formación académica tradicional, su maestría proviene de la "vivencia y la práctica en el día a día de la fábrica", complementada por una profunda pasión por el arte. Antes de partir hacia la Feria del Mueble de Milán 2026, donde presentará sus nuevas creaciones, el diseñador reflexionó sobre el presente y el futuro del hábitat humano.

A pesar de trabajar con diversos materiales, Sartori confiesa a Los Andes una debilidad por la madera, tanto laminada como maciza. "La madera es mucho más generosa que cualquier otro material", afirma. Su proceso combina la alta tecnología de los centros de mecanizado CNC (Control Numérico Computarizado) con el toque insustituible de la mano de obra humana.

"Hoy hacemos piezas que son producidas tanto a mano como con alta tecnología. Incluso teniendo más de diez equipamientos de última generación, el ensamblado y el acabado perfecto solo lo pueden hacer las manos humanas", explica el diseñador, subrayando que la tecnología es una herramienta para la precisión, pero el alma del mueble reside en su terminación artesanal.

Inspiración y viabilidad

Para Sartori, el diseño no es un ejercicio de ego, sino un equilibrio constante entre la estética y la realidad del mercado. "La inspiración la busco en la arquitectura, en el arte y en la naturaleza. Pero con mi experiencia de fábrica, no puedo mirar solo eso. El gran desafío que tengo es conciliar la creatividad con proyectos que sean realizables, materializables y que estén al alcance de las personas".

Esta filosofía se traduce en muebles de proporciones estudiadas que huyen de lo estandarizado. El diseñador destaca la importancia de la flexibilidad: "Si tenemos una mesa de comedor de tres metros, pero el cliente necesita una de dos metros y medio, lo hacemos. Pero siempre adaptamos la base; si no se ajustan las proporciones según la dimensión, se crean 'Frankensteins' arquitectónicos".

Hacia un nuevo lujo: lo cálido y lo atemporal

Consultado sobre la responsabilidad del diseñador en un mundo saturado de objetos y atravesado por la inmediatez de la Inteligencia Artificial, Sartori propone una mirada hacia lo esencial. "Nuestra responsabilidad es conseguir mirar los productos y extraer lo mejor del mínimo. No hablo de un minimalismo vacío, sino de uno coherente que consiga calentar los ambientes, volverlos acogedores y cómodos para la convivencia".

En cuanto a la economía y el valor de los objetos, el brasileño es tajante respecto al concepto de "precio justo". Para él, la clave reside en la durabilidad: "Lo que nosotros hacemos es aliar la tecnología a la artesanía para crear algo atemporal, algo que se crea para durar en el tiempo y que pase las modas sin quedar obsoleto".

Con más de 400 productos diseñados, Sartori evita elegir un favorito, comparando sus creaciones con hijos en distintas etapas de la vida. Sin embargo, recalca que piezas como la mesa Infinity resumen su búsqueda actual: una síntesis perfecta entre curvas complejas logradas por máquinas y el refinamiento final que solo el ojo humano puede garantizar.

Al ser consultado sobre el valor del diseño en la economía regional, Sartori propone una definición que escapa a la etiqueta del precio. "Un mueble puede ser totalmente mecanizado y tener un efecto visual interesante a bajo costo, pero lo que nosotros buscamos es la atemporalidad. Lo que tiene una asignatura, un proceso artesanal y una estructura pensada para durar, no queda obsoleto con las modas. El 'precio justo' es aquel que reconoce esa exclusividad y esa capacidad de permanecer en el tiempo".

Nuestra Tierra Interiores suma marcas internacionales

Nuestra Tierra Interiores anunció el desembarco de marcas internacionales de gran prestigio y demanda en los mercados del mundo. De esta manera, la empresa local amplía su propuesta e incorpora mobiliario que complementa la oferta de producción propia.

Estas marcas, entre las que se encuentra Essenza Móveis, James Móveis, MSul y Doimo presentan diseños, terminaciones y materialidades innovadoras, que no existen en el mercado local. Dadas sus características de fabricación y el alto nivel de tecnología con el que son elaboradas, son productos de altísima calidad y delicada curaduría, por lo que resulta conveniente importarlas.

Asimismo, la empresa construye una nueva tienda sobre un terreno de 600 m2 colindante con su local en Chacras de Coria que duplicará su superficie. La inversión realizada es de alto valor agregado para la localidad chacrense.