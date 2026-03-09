Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 10 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.440 en Banco Nación. A su vez, el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo intentará captar otros 250 millones de dólares a través del Bonar27 para acortar la distancia de los USD 4.200 de la deuda externa que vence en julio.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Luis “Toto” Caputo junto a su equipo económico, tiene esta semana un objetivo clave: captar otros USD 250 millones mediante el Bonar 27 (AO27) para avanzar en la cobertura de los vencimientos de deuda previstos para julio, que ascienden a USD 4.200 millones.

Para los analistas del mercado, la fuerte demanda observada en la primera colocación y la tasa más baja a la esperada ofrecen una señal inicial positiva de cara a la próxima licitación.

En el lanzamiento del nuevo bono en dólares, la Secretaría de Finanzas consiguió reunir USD 250 millones. La operación se concretó con un costo financiero menor al anticipado por los especialistas y eso fortaleció el optimismo del equipo económico respecto de su capacidad para obtener financiamiento en moneda extranjera.

El Palacio de Hacienda confía en que el interés por este tipo de instrumentos se mantenga firme en los próximos días. La expectativa se apoya en el alto nivel de depósitos privados en dólares dentro del sistema financiero y en la importante liquidez en moneda extranjera que poseen los fondos comunes de inversión (FCI).

La estrategia diseñada por Caputo parte de la idea de que existe un volumen significativo de dólares sin utilizar dentro del sistema local. Para aprovechar ese escenario, el Gobierno planea avanzar con un esquema gradual de licitaciones cada 15 días, con un máximo de USD 250 millones por ciclo de dos subastas y un tope global de USD 2.000 millones.

El resultado de la licitación inicial fue clave para moldear las expectativas oficiales. En esa subasta, los primeros USD 150 millones se adjudicaron con una tasa de corte inferior a la prevista por el mercado. Posteriormente, en el mercado secundario, el rendimiento del Bonar 27 se redujo a 5,64%, reflejando el interés de inversores institucionales y ahorristas. Luego, el Tesoro logró ampliar la colocación en otros USD 100 millones durante la segunda ronda realizada el jueves.

dólar martes 10 de marzo WEB

Es así que el equipo económico sigue de cerca la evolución de las tasas y el apetito por riesgo de los inversores. El desempeño de la próxima licitación será un test para el enfoque gradual elegido por Economía para enfrentar el vencimiento de julio.