9 de marzo de 2026 - 15:54

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 10 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.440 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cerró con números en alza respecto al dólar oficial minorista para la venta.

El Banco Central cerró con números en alza respecto al dólar oficial minorista para la venta.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.440 en Banco Nación. A su vez, el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo intentará captar otros 250 millones de dólares a través del Bonar27 para acortar la distancia de los USD 4.200 de la deuda externa que vence en julio.

Leé además

Dólar hoy, 9 de marzo

Lunes rojo: suben el dólar en Argentina y el riesgo país; las energéticas salvan a la Bolsa porteña

Por Redacción Economía
Foto archivo Los Andes

"YPF no va a generar cimbronazos": la promesa de Horacio Marín tras el aumento del petróleo

Por Redacción Economía
dólar martes 10 de marzo
El lunes cerró con una cotización alcista en el Banco Central.

El lunes cerró con una cotización alcista en el Banco Central.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 10 de marzo

  • Banco Nación: $1.440
  • Banco Galicia: $1.440
  • Banco BBVA: $1.445
  • Banco Santander: $1.435
  • Banco Ciudad: $1.435
  • Banco Patagonia: $1.445
  • Banco Macro: $1.450
  • Banco Hipotecario: $1.440
  • Banco Supervielle: $1.442
  • Banco Credicoop: $1.440
  • Banco Piano: $1.440
  • Banco Comercio: $1.430
  • ICBC: $1.450
  • Brubank: $1.432

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Luis “Toto” Caputo junto a su equipo económico, tiene esta semana un objetivo clave: captar otros USD 250 millones mediante el Bonar 27 (AO27) para avanzar en la cobertura de los vencimientos de deuda previstos para julio, que ascienden a USD 4.200 millones.

Para los analistas del mercado, la fuerte demanda observada en la primera colocación y la tasa más baja a la esperada ofrecen una señal inicial positiva de cara a la próxima licitación.

En el lanzamiento del nuevo bono en dólares, la Secretaría de Finanzas consiguió reunir USD 250 millones. La operación se concretó con un costo financiero menor al anticipado por los especialistas y eso fortaleció el optimismo del equipo económico respecto de su capacidad para obtener financiamiento en moneda extranjera.

El Palacio de Hacienda confía en que el interés por este tipo de instrumentos se mantenga firme en los próximos días. La expectativa se apoya en el alto nivel de depósitos privados en dólares dentro del sistema financiero y en la importante liquidez en moneda extranjera que poseen los fondos comunes de inversión (FCI).

  • La estrategia diseñada por Caputo parte de la idea de que existe un volumen significativo de dólares sin utilizar dentro del sistema local. Para aprovechar ese escenario, el Gobierno planea avanzar con un esquema gradual de licitaciones cada 15 días, con un máximo de USD 250 millones por ciclo de dos subastas y un tope global de USD 2.000 millones.
  • Por lo tanto, el acceso a financiamiento en dólares se volvió una prioridad para el equipo económico debido a que el pago de julio constituye uno de los compromisos más relevantes del año. Incluso si se alcanzara el objetivo máximo de USD 2.000 millones mediante el BONAR 27, todavía quedaría una brecha cercana a USD 1.800 millones por cubrir.
  • El resultado de la licitación inicial fue clave para moldear las expectativas oficiales. En esa subasta, los primeros USD 150 millones se adjudicaron con una tasa de corte inferior a la prevista por el mercado. Posteriormente, en el mercado secundario, el rendimiento del Bonar 27 se redujo a 5,64%, reflejando el interés de inversores institucionales y ahorristas. Luego, el Tesoro logró ampliar la colocación en otros USD 100 millones durante la segunda ronda realizada el jueves.
dólar martes 10 de marzo

Es así que el equipo económico sigue de cerca la evolución de las tasas y el apetito por riesgo de los inversores. El desempeño de la próxima licitación será un test para el enfoque gradual elegido por Economía para enfrentar el vencimiento de julio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Banco Nación reconoció a empresarios mendocinos durante la vendimia

Vendimia 2026: Banco Nación presentó niveles récord de financiamiento en vitivinicultura

Por Redacción Economía
El Banco Central cotizó el dólar oficial para la venta minorista a $1.436 para este lunes.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de marzo

Los analistas proyectaron una menor inflación en febrero y un dólar a $1.429 para marzo

Qué pasará con el dólar y la inflación en 2026: las nuevas previsiones de los analistas que releva el BCRA

El dólar oficial minorista para la venta cerró a $1.425 en el Banco Central.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de marzo