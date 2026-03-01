1 de marzo de 2026 - 12:38

Refugios turísticos de montaña: la apuesta por la arquitectura sustentable en el corazón de Las Compuertas

Se inauguró la primera etapa del Complejo SCV, un conjunto de cabañas que dialogan con el paisaje autóctono de Luján de Cuyo mediante el uso eficiente de recursos y un diseño de bajo impacto ambiental.

Integra arquitectura contemporánea con el respeto absoluto por el entorno mendocino.

Integra arquitectura contemporánea con el respeto absoluto por el entorno mendocino.

Foto:

Por Matías Carretero

En el corredor natural de Las Compuertas camino a Cacheuta, donde la urbanización del Gran Mendoza comienza a ceder ante la impronta agreste del piedemonte, se erige una nueva propuesta que busca redefinir el turismo de descanso. Se trata de la primera etapa del Complejo SCV, un proyecto del estudio ONA - Oficina Nómada de Arquitectura, que acaba de finalizar su construcción este 2026, integrando arquitectura contemporánea con el respeto absoluto por el entorno mendocino.

Leé además

En Mendoza aseguran la operatividad de Vaca Muerta

Avanza otra compañía en Vaca Muerta mendocina: "Quintana TSB lidera la exploración", dijo Latorre

Por Soledad Gonzalez
La ministra Jimena Latorre, integrante de la delegación mendocina en PDAC, destacó a Diario Los Andes el inicio de los estudios geológicos del distrito minero norte, colindante a PSJ.

Jimena Latorre: "Estamos arrancando con los estudios geológicos para el distrito minero norte"

Por Soledad Gonzalez

Montaña: un emplazamiento estratégico dentro de una zona natural

El complejo se despliega sobre un terreno de características singulares: un predio longitudinal de 16 metros de ancho con frente a la Ruta Provincial 82 (Panamericana) que se interna 260 metros hacia el río Mendoza. Las cabañas se ubican específicamente en el sector final del lote, dentro de una Zona de Reserva Ambiental. Esta localización no es azarosa, ya que busca garantizar a los visitantes una relación franca con la naturaleza y una privacidad absoluta, potenciada por la ausencia de tránsito vehicular en el sector de las unidades.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 17.28.13
Refugios turísticos de montaña: la apuesta por la arquitectura sustentable en el corazón de Las Compuertas

Refugios turísticos de montaña: la apuesta por la arquitectura sustentable en el corazón de Las Compuertas

El paisaje inmediato, marcado por forestación autóctona y cauces naturales, funciona como el marco de una intervención que demanda sensibilidad respecto a la huella ecológica y el manejo de los recursos hídricos. El proyecto completo, denominado comercialmente como "Riviera Mendoza", prevé sumar en el futuro una vivienda unifamiliar y un salón gastronómico a esta infraestructura inicial.

Diseño compacto y eficiencia térmica

El conjunto actual está formado por cuatro unidades independientes de 48 metros cuadrados cada una. La propuesta tipológica apuesta por la eficiencia: un programa compacto que resuelve en pocos metros un área de aseo y un generoso espacio de descanso flexible que integra dormitorio y estar integrado. Cada unidad ha sido orientada para capturar las visuales más imponentes del cordón montañoso, cuidando siempre el asoleamiento y la intimidad entre los huéspedes.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 17.28.16
Las cabañas se ubican específicamente en el sector final del lote, dentro de una Zona de Reserva Ambiental.

Las cabañas se ubican específicamente en el sector final del lote, dentro de una Zona de Reserva Ambiental.

Desde lo constructivo, la obra destaca por una tectónica sobria de hormigón armado visto. Se utiliza este sistema de bajo mantenimiento y alta capacidad de aislamiento térmico, fundamentales para el clima extremo de la zona. Además, el diseño contempla la futura incorporación de cubiertas vegetadas, lo que permitirá mimetizar las construcciones con el suelo y regular naturalmente la temperatura interior.

El compromiso con la sustentabilidad local

La responsabilidad ambiental de la propuesta se traduce en acciones concretas: el paisajismo utiliza exclusivamente vegetación xerófila de bajo requerimiento hídrico, las cubiertas vegetadas en un futuro y la implementación de un sistema de tratamiento de aguas grises con lechos de percolado subterráneo.

La luz como experiencia de los visitantes

La luz natural es el principio rector de la espacialidad dentro de las cabañas. La implantación oblicua de las unidades permite una doble orientación estratégica: hacia el sur se abren los grandes transparencias hacia las mejores visuales y hacia el norte a través de unos patios interiores que aseguran el confort lumínico y térmico durante los meses de invierno, mientras que el diseño de los vanos protege los interiores del sol intenso del verano mendocino. El interior se percibe como un espacio introspectivo, donde las ventanas enmarcan fragmentos del paisaje como si fueran obras de arte en constante cambio.

De esta manera, el Complejo SCV se consolida como un hito de equilibrio entre la funcionalidad turística, el disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes y la conservación del paisaje mendocino existente en Luján de Cuyo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Funcionarios mendocinos expusieron en Toronto las nuevas herramientas para financiar proyectos mineros provinciales.

LOS ANDES en Canadá: Mendoza presentó su oferta pública ante inversores interesados en la minería provincial

Por Soledad Gonzalez
Dólar minorista para el lunes 2 de marzo 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 2 de marzo

Por Redacción Economía
las claves de la nueva reforma laboral

Las claves de la nueva reforma laboral

Por Diana Chiani
Los Azules uno los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo por la revista Mining Intelligence (2022), bajo la adhesión del RIGI se comenzaría a construirse en 2026. 

RIGI, el motor que acelera la inversión minera: nuevo suplemento Cuyo Minero que se puede descargar aquí

Por Redacción Economía