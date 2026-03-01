Avanza otra compañía en Vaca Muerta mendocina: "Quintana TSB lidera la exploración", dijo Latorre

Vaca Muerta avanza con proyectos que buscan evaluar el potencial de hidrocarburos no convencionales en la provincia. La ministra Jimena Latorre , brindó declaraciones sobre los avances en la exploración en esta zona durante su participación la PDAC en Toronto. Según indicó, la provincia continúa trabajando en la evaluación de hidrocarburos no convencionales , en una etapa inicial que busca consolidar información geológica y definir pasos a futuro.

Los estudios realizados hasta ahora permiten planificar perforaciones adicionales y analizar la viabilidad técnica de los proyectos, con el objetivo de generar datos confiables sobre la región y fomentar un desarrollo más eficiente.

En Toronto, Jimena Latorre explicó como se está desarrolando los distintos proyectos: “En lo que sería la lengua norte de Vaca Muerta, hay tres áreas. Esas tres empresas tienen propiedades e interés. El que está avanzando ahora con la exploración en cuanto a la sísmica 3D, la que marca dónde se hacen las perforaciones, es Quintana TSB. YPF tiene un tercer pozo comprometido. Probablemente, si Quintana TSB también avanza y Tango tiene interés, eso los puede llevar a hacer una alianza estratégica, que sería lo lógico, y sinergiar ese interés que tienen a efectos de reducir costos y hacer mayores exploraciones ”.

Sobre los resultados de la exploración, Latorre destacó que se mantienen los datos de YPF del año pasado. “La campaña de levantamiento de datos de la sísmica 3D la acaba de terminar . Están recogiendo los 10 libros que habían desparramado por todo el área y empezando a centralizar esa información en el data center, para poder analizarla, hacer el análisis geológico y definir las locaciones ”, explicó.

Comenzó la explotación de la lengua norte de Vaca Muerta en Mendoza. Esto abre oportunidades para la provincia, pero también plantea la necesidad de sumar infraestructura en Malargüe. Foto: Gobierno de Mendoza

La funcionaria destacó que estos avances permitirán planificar futuras perforaciones y consolidar el conocimiento del subsuelo mendocino, favoreciendo la inversión y el desarrollo de proyectos más eficientes en Vaca Muerta.

Proyectos y perspectivas en Mendoza

Según información recabada por este mismo medio en abril de 2025, los proyectos en Mendoza avanzaban en distintas etapas. YPF completó dos pozos verticales con ramas laterales y solicitó un tercer pozo, que incluirá ramas horizontales de mayor extensión, buscando incrementar la productividad mediante estimulación hidráulica.

La UTE Quintana – TSB, que adquirió áreas maduras del clúster Mendoza Sur en el marco del Plan Andes, actualmente con la sísmica 3D completa, está orientada a planificar perforaciones futuras con dos ramas laterales de 1.500 metros. Por su parte, Aconcagua Energía, concesionaria de Payún Oeste, manifestó interés en explorar de manera no convencional, evaluando sectores estratégicos que combinan recursos convencionales y no convencionales.

El director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio, explicó en su momento que se delimitó un área de 550 a 600 km² en el sur de Malargüe con condiciones óptimas para perforaciones, aunque esta superficie podría ampliarse según los estudios geológicos. Además, destacó que los resultados de los pozos exploratorios determinarán la viabilidad técnica y económica, la delimitación de yacimientos y el desarrollo completo de los bloques, incluyendo la infraestructura necesaria para procesar y transportar hidrocarburos.