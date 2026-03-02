La arquitectura del instante: el arte de capturar la luz y el territorio mendocino

Para el arquitecto y fotógrafo mendocino Luis Abba , su mirada no se apaga al guardar la cámara. Entiende que ambas disciplinas no son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes. Su objetivo principal es responder a una misma pregunta fundamental: cómo capturar la esencia de un lugar. Así, su arquitectura y sus imágenes dialogan para revelar la identidad del territorio.

Su práctica profesional busca integrar el diseño con la construcción de relatos visuales que interpretan la atmósfera de los espacios y sus territorios. Hay que tener en cuenta que este profesional de 32 años, fue egresado con honores de la Universidad de Congreso.

Esa sensibilidad lo ha llevado a que sus capturas trasciendan la frontera cordillerana, llegando a salas de exposición en Italia, Estados Unidos y España. El hito más significativo de su trayectoria reciente fue la participación en "El Futuro del Agua", el pabellón argentino en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023, donde su serie fotográfica “Andando” dialogó con la mirada crítica del urbanismo global.

La observación para él es un ejercicio involuntario, una suerte de estado de atención que lo acompaña incluso cuando camina por la calle como un transeúnte común o entra a una casa ajena como invitado. Según explica, no experimenta la necesidad de corregir mentalmente lo que ve, sino más bien de habitar un estado de simple apreciación del entorno. Para este profesional, prestar atención a una obra, a un paisaje o a una persona es una forma de generar recuerdos que quedan plasmados como imágenes mentales mucho antes de que el obturador haga su trabajo.

Esa mirada se traduce en una relación íntima con la luz de Mendoza, un elemento que define tanto la identidad del paisaje como la complejidad del registro técnico. En una provincia donde el sol suele ser tajante y las sombras definitivas, el arquitecto encuentra una huella identitaria del lugar. Aunque reconoce que existen recursos para adaptarse a cualquier situación climática, su preferencia personal se inclina por el misticismo del alba. El momento previo al ruido, donde el aire es calmo y los primeros rayos tiñen la montaña de un rosa efímero, es donde encuentra la adrenalina de lo que está por suceder, a pesar del sacrificio que implica configurar la alarma a las cuatro de la mañana.

Arte: la vida entre los muros

En el ámbito de la fotografía de arquitectura, existe a menudo una tensión entre la imagen aséptica y la vida real que habita los espacios. Al retratar una obra, él se inclina por el equilibrio y la espontaneidad, huyendo de las recetas rígidas o de los espacios excesivamente vacíos. Considera que la atmósfera de un lugar es un acto colectivo que involucra a quienes diseñaron la estructura, a quienes la habitan con sus objetos cotidianos y al ojo que decide qué fragmento de esa realidad capturar.

Luis Abba

Esta libertad creativa le permite rescatar los rasgos más identitarios de una construcción sin perder de vista los sucesos naturales que ocurren en el momento. Su labor como arquitecto, desarrollada en colaboración con colegas como Pedro Peña y Lillo, Julia Caballero y Rodrigo Escobar, sigue esta misma línea: obras que buscan ser coherentes con el medio, los recursos locales y el proceso constructivo honesto.

También el entrevistado destacó el acompañamiento en su trabajo de Soledad Gómez y Leonardo Abba.

Vestigios ferroviarios y el goce del proceso

Su trabajo más reciente, titulado “Cobertizos”, funciona como un testimonio de esta búsqueda territorial y arqueológica. Se trata de un registro minucioso de los restos del Ferrocarril Trasandino, una obra que recientemente fue expuesta en la Mini Galería Pop organizada por el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA). En esta serie, la fotografía se convierte en un documento poético que rescata la memoria de una infraestructura que marcó el pulso del desarrollo regional.

Luis Abba

A pesar de sus colaboraciones con editoriales de renombre como Bisman Ediciones en títulos de relevancia latinoamericana, el profesional mantiene una filosofía de trabajo centrada en la experiencia presente más que en el reconocimiento. Asegura que la felicidad no reside en el resultado final —ya sea un plano terminado o una foto impresa— sino en las pequeñas sutilezas del camino. En un mundo volcado a la inmediatez del producto terminado, elige quedarse con lo anecdótico de lo cotidiano y la energía de aquello que todavía está en plena etapa de creación.