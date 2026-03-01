Los Andes en Canadá: Mendoza avanza con un distrito minero en Las Heras

Enviada especial a Canadá. La ministra Jimena Latorre , integrante de la delegación mendocina que participa de la feria minera Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) , confirmó que Mendoza comenzó los primeros trabajos técnicos para evaluar el potencial del distrito minero norte , un área circundante a PSJ.

En una entrevista con Diario Los Andes realizada durante el evento en Toronto, la funcionaria explicó que la provincia se encuentra dando los primeros pasos técnicos para determinar el potencial geológico de la zona . Según indicó, se trata de una etapa preliminar que permitirá definir si el área puede avanzar hacia fases posteriores de desarrollo vinculadas a la minería.

Mendoza participa de una nueva edición de la feria organizada por PDAC , el principal evento mundial del sector, donde busca posicionar proyectos provinciales ante inversores internacionales. En ese marco, la delegación local presentó a sala llena un Fondo Cerrado de Oferta Pública como herramienta para canalizar financiamiento hacia iniciativas mineras.

La ministra de Energía y Ambiente explicó que uno de los ejes de la presentación mendocina fue el Fondo Cerrado de Oferta Pública impulsado por la empresa Impulsa, un instrumento pensado para canalizar inversiones hacia proyectos de minería que ya cuentan con declaración de impacto ambiental.

Según detalló, se trata de un mecanismo financiero que busca cubrir una de las principales dificultades que enfrenta el sector: el acceso al financiamiento en etapas iniciales de desarrollo, cuando los riesgos son más altos. “ Este es un proyecto que está liderando la empresa Impulsa, es un fondo cerrado de inversión, que hace oferta pública, entonces está actualmente en análisis para aprobación de CNV, como todos los fondos que pretenden hacer esta oferta pública ”, explicó.

La funcionaria señaló que el objetivo es vincular a los inversores con proyectos que ya superaron la etapa ambiental y necesitan capital para avanzar. “Se trata justamente de poder conectar el capital con los proyectos que ya tienen declaraciones de impacto ambiental, que ya han pasado por esa etapa y que lo que buscan ahora para poder efectivizar ese desarrollo es la inversión”, indicó.

En ese marco, explicó que los esquemas tradicionales de financiamiento suelen ser limitados para este tipo de iniciativas, debido al nivel de riesgo asociado a la exploración minera. “Los métodos tradicionales de financiamiento de los proyectos, en este tipo de inversiones en los que hay un alto riesgo, tienen que volverse más ingeniosos y buscar otras alternativas”, sostuvo.

Latorre destacó que los fondos de inversión permiten reducir parte de ese riesgo a partir de la información técnica disponible y del conocimiento acumulado en el desarrollo de distritos mineros. “Lo único que puede llevar a reducir ese riesgo es el conocimiento y como justamente fue Impulsa la que empezó a desarrollar el Distrito Minero Malargüe, a desarrollar esa línea de base geológica, a desarrollar esa línea de base ambiental, esa información es la que va reduciendo el riesgo”, explicó.

Según indicó, el fondo se está estructurando con la participación de distintos actores financieros y legales y todavía debe obtener la aprobación de los organismos correspondientes antes de su lanzamiento. “Se está estructurando con otros actores como son el Banco Comafi, que sería la sociedad depositaria y también el estudio de Tanoira-Cassagne”, señaló.

En paralelo, adelantó que el Gobierno y los organizadores del fondo prevén desarrollar tareas de difusión para explicar el funcionamiento del instrumento a potenciales inversores. “Va a haber un trabajo de educación, de comunicación para los inversores porque justamente el poder tomar riesgo y que ese riesgo sea legal, sea válido, tiene que ver con tener la información suficiente”, afirmó.

Según explicó, el fondo todavía se encuentra en análisis para su aprobación y esa será la instancia que definirá su lanzamiento definitivo. “Hace falta la aprobación de CNV para que esto pueda ser efectivamente lanzado”, concluyó.

El distrito minero norte circundante a PSJ comienza con estudios geológicos y todavía no está en etapa de desarrollo

La ministra Jimena Latorre explicó en diálogo con este medio, durante su participación en la feria PDAC, que el distrito minero norte aún no se encuentra en desarrollo y que el Gobierno provincial está avanzando únicamente en la contratación de estudios técnicos iniciales. Según detalló, esta etapa apunta a conocer el potencial geológico de la zona circundante a PSJ antes de cualquier decisión sobre proyectos concretos, en línea con el esquema de planificación que la provincia viene aplicando en otros distritos mineros.

Proyecto San Jorge Minería El distrito minero norte se ubica en una zona colindante a PSJ, donde la Provincia comenzó los estudios geológicos para evaluar el potencial minero. Gentileza PSJ

En ese sentido, aclaró que el proceso recién se encuentra en su primera fase y que todavía no implica el lanzamiento de iniciativas productivas ni exploraciones avanzadas. “No, no se está desarrollando aún lo que se está contratando, se está convocando para contratar el estudio geológico”, señaló la funcionaria al referirse a la situación actual del distrito.

La ministra explicó que este tipo de procesos siguen etapas técnicas definidas que comienzan con la recopilación de información geológica. A partir de esos datos se identifican las áreas con mayor potencial y recién entonces se avanza hacia estudios ambientales y evaluaciones más detalladas. “Primero se estudia las potencialidades geológicas del lugar, en función de la identificación de esas madures potencialidades geológicas se hace foco y se empieza a construir la línea de base ambiental y en función de eso después se pasa a los pasos siguientes”, indicó.

Según remarcó, el objetivo actual es exclusivamente técnico y busca generar información que permita tomar decisiones a futuro con menor nivel de incertidumbre. “Pero no es que se esté lanzando aún, sino que lo que se está contratando es la línea de base geológica”, mencionó.

El dinamismo del padrón minero refleja interés inversor y cambios en las propiedades mineras

Durante la entrevista, Latorre también se refirió al movimiento registrado en el padrón minero provincial y aseguró que los cambios en las titularidades de propiedades responden al aumento del interés inversor en Mendoza. Según explicó, la actividad minera genera un movimiento constante de solicitudes y transferencias que forman parte del funcionamiento normal del sector cuando hay expectativas de desarrollo.

En ese marco, indicó que el padrón se encuentra en permanente modificación debido a la aparición de nuevos pedimentos en distintas zonas de la provincia. “Constantemente todo el padrón se está modificando, es decir, todo el padrón está en constante dinamismo porque hay nuevos pedimentos, eso es una constante”, afirmó.

La ministra señaló que en algunos sectores surgieron interpretaciones que vinculaban este movimiento con procesos especulativos, pero aseguró que el objetivo del Gobierno provincial era precisamente evitar que las propiedades mineras quedaran paralizadas sin actividad. “No, no, lo que queríamos evitar era la parálisis de la inversión y que solamente quedaran en especulación inmobiliaria, inmobiliaria minera”, explicó.

Según detalló, el dinamismo actual refleja que los permisos mineros están pasando a manos de empresas o inversores que cuentan con capacidad para avanzar en trabajos exploratorios y cumplir con los compromisos establecidos. “Lo que está ocurriendo ahora es lo contrario, es lo que queríamos provocar justamente, que es que como hay apetito para desarrollar inversión en la provincia de Mendoza, genera este dinamismo”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que muchas veces los titulares originales de una propiedad minera optan por asociarse con otros actores o transferir los derechos cuando no cuentan con los recursos necesarios para avanzar en el proyecto. “El que tiene una propiedad minera y no tiene con qué cumplir ese plan de inversión, esos trabajos obligatorios y efectivamente ponerlo a trabajar, bueno, o se asocia con quien tiene o la vende a quien puede”, señaló.

La planificación minera define prioridades mientras el foco sigue puesto en los proyectos en evaluación

La ministra explicó que el desarrollo de nuevos distritos mineros forma parte de una planificación más amplia que establece prioridades en función de los avances técnicos y de la capacidad administrativa de la Provincia. En ese esquema, el distrito minero norte se encuentra en una etapa inicial mientras la mayor parte del trabajo técnico está concentrado en los proyectos que ya se encuentran en evaluación ambiental.

Según indicó, actualmente el principal foco administrativo está puesto en los proyectos del distrito minero de Malargüe, que reúnen un volumen importante de iniciativas en análisis. “Nos enfocamos en el Distrito Minero Malargüe, pasó la primera fase, pasó a fin de año la segunda fase, actualmente 71 proyectos, que no es poco”, señaló.

Kobrea El Perdido primer pozo perforado en Malargue enero 2026 mineria El distrito minero de Malargüe avanza en sus etapas de evaluación, con 71 proyectos en análisis ante la Autoridad Ambiental Minera.

La funcionaria explicó que la evaluación de estos proyectos demanda un esfuerzo técnico significativo y por eso se priorizan las tareas en función de los recursos disponibles. “Las dos fases anteriores tienen el mismo volumen que se está analizando actualmente en la Autoridad Ambiental Minera, el foco administrativo está puesto en eso”, indicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la Provincia continúa avanzando con estudios en distintas regiones para determinar qué distritos podrán desarrollarse en el futuro. “Las etapas son, primero análisis geológico, luego análisis ambiental, y en función de eso se hace un análisis de cuál se lanza primero, si el del norte, si el del este en el sur, etcétera”, explicó.

Los tiempos de la minería son largos pero las campañas exploratorias ya generan actividad económica

Latorre también se refirió a los plazos de la actividad minera y señaló que uno de los principales desafíos es explicar que los resultados no son inmediatos. Según indicó, los procesos exploratorios pueden extenderse durante varios años antes de que se definan proyectos productivos.

En ese sentido, remarcó que la minería requiere planificación y paciencia. “Sabemos que la minería no es para ansiosos”, afirmó. La ministra explicó que las campañas exploratorias pueden demandar largos períodos de trabajo antes de determinar si un proyecto es viable. “Hay campañas exploratorias que pueden llevar 5 o 10 años en el mejor de los casos”, señaló.

Sin embargo, destacó que incluso en las etapas iniciales ya se generan impactos económicos en las zonas donde se realizan los trabajos. Según indicó, las campañas exploratorias implican contrataciones de servicios y proveedores locales que movilizan la economía regional. “Si hablan con la gente de Malargüe, pueden ver claramente las contrataciones desde los arrieros, como les dicen muchos de los que vienen de afuera, nuestros cuesteros, hasta los servicios de catering”, explicó.

También señaló que parte del trabajo exploratorio no es visible en el territorio pero resulta clave para la toma de decisiones posteriores. “Hay otras actividades que no se ven en campo, como son, por ejemplo, los análisis que hacen los estudios de gabinete y los análisis que hacen los laboratorios de esas muestras que se toman”, indicó.

Según explicó, estos estudios permiten orientar las campañas futuras y definir dónde se concentrarán los esfuerzos de exploración. “Las muestras se toman por ahí en la temporada de las campañas exploratorias y luego, a mitad de año, empiezan a tener eso renfocado, que después van a análisis de gabinete y eso les marca hacia dónde van a enfocar la próxima campaña exploratoria”, concluyó.