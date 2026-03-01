PDAC: Mendoza presentó su oferta pública ante inversores interesados en la minería provincial

Enviada especial a Canadá. Mendoza participa en una nueva edición de la feria organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) , el principal evento mundial de minería , donde busca posicionar proyectos provinciales ante inversores internacionales. En Toronto, la delegación local presentó a sala llena un Fondo Cerrado de Oferta Pública como herramienta para canalizar financiamiento hacia iniciativas mineras.

La actividad se realizó este domingo 1 de marzo a las 8.30 de Canadá (10.30 de Argentina) en el Soho Hotel Toronto, en la sala Tribeca, como parte de la agenda oficial de Mendoza en PDAC. El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, el CEO de Impulsa Mendoza Sebastian Piña y el secretario de Minería Jerónimo Shantal.

La propuesta fue presentada como un instrumento orientado a facilitar el acceso al financiamiento para proyectos mineros mendocinos , con el objetivo de atraer inversiones y acompañar las distintas etapas de desarrollo de las iniciativas.

Durante el encuentro, los representantes provinciales señalaron que la iniciativa forma parte de la estrategia para consolidar el crecimiento de la minería en Mendoza y fortalecer la presencia de la provincia en los principales espacios internacionales de promoción de inversiones.

Durante la presentación del Fondo Cerrado de Oferta Pública , la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , explicó que el encuentro previo a la feria buscó mostrar el trabajo realizado en los últimos años para fortalecer la minería provincial.

La funcionaria sostuvo que “nos parecía muy importante tener esta reunión previa a todo lo que se va a desarrollar, porque creo que está reflejado en esta mesa, en esta sala, un ecosistema que habla mucho de esto que decía la Vicegobernadora de estos dos años de trabajo en la provincia de Mendoza”, y recordó que el proceso comenzó con dudas sobre el rumbo de la política minera.

En ese sentido, remarcó que “yo veía en las caras de algunos que hoy también nos acompañan cierto escepticismo respecto a cómo se iba a desarrollar esta política de inversiones, de promoción de inversiones mineras en la provincia de Mendoza”, aunque señaló que el trabajo conjunto permitió avanzar.

Según explicó, el desarrollo se apoyó en la planificación y la cooperación entre distintos sectores. Por eso afirmó que “creo que con una planificación ordenada y con los hitos que fuimos concretando juntos, sector público, sector privado, academia, quienes venían estudiando de hace mucho tiempo el potencial, la geología, las posibilidades, las oportunidades de la provincia de Mendoza” hoy la provincia puede mostrar resultados.

Además, destacó que el escenario actual es diferente al de años anteriores y señaló que “esto no significa que estemos en el óptimo, esto significa que tenemos mucho para hacer, pero mucho para hacer desde un escenario y desde una carta de presentación muy distinta a la que nos encontraba hace dos años”, y agregó que “hace dos años todo era planificación, hoy podemos mostrar hitos de gestión desde lo público”.

El Fondo Cerrado de oferta pública para financiar proyectos mineros

La presentación en PDAC también estuvo enfocada en explicar cómo el nuevo instrumento financiero busca impulsar inversiones en minería en Mendoza y consolidar una estrategia común entre los distintos actores del sector.

Latorre destacó el carácter colectivo de la iniciativa y señaló que“este encuentro tiene que ver con que todos los que estamos de acá, de alguna forma, hoy en Toronto representamos a Mendoza”, al tiempo que subrayó que se trata de “hacer esta apuesta en común” entre el sector público y privado.

En esa línea, remarcó el papel de los inversores y las instituciones vinculadas a la actividad al afirmar que “sector privado que se animó nuevamente a confiar en Mendoza, sector público que traza la estrategia junto con ustedes, sector académico, todo el sector científico que está muy abocado a apalancar eso, sector financiero” forman parte del proceso.

La ministra explicó que el objetivo del Fondo Cerrado de Oferta Pública es facilitar el financiamiento de los proyectos en distintas etapas. Por eso indicó que “es el instrumento financiero que estamos trabajando también desde la provincia de Mendoza para que esos proyectos que muchos de ustedes están empezando incipientemente a desarrollar o ya con actividad y con inversión en desarrollo puedan encontrar financiamiento para las etapas subsiguientes”.

Finalmente, sostuvo que la meta es consolidar el crecimiento del sector y aseguró que “la apuesta en común tiene eso, poner en valor cómo hemos llegado hasta donde estamos, pero sobre todo qué estamos pensando hacia adelante”, con “un objetivo en común, que es el desarrollo de la minería en la provincia de Mendoza”.