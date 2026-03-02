Lanzan en Mendoza una tecnicatura en Construcción Sustentable

Mendoza da un paso decisivo hacia la modernización de su sector productivo con la creación de la Tecnicatura Superior en Construcción Sustentable . La Dirección General de Escuelas formalizó el plan de estudios de esta carrera, diseñada para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales capaces de integrar la eficiencia energética y el respeto ambiental en este ámbito.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Educación Superior, se alinea con una política educativa que prioriza la actualización de contenidos frente a los desafíos del cambio climático. El objetivo central es formar técnicos que no solo dominen los procesos constructivos tradicionales, sino que también lideren la implementación de nuevas tecnologías y el uso responsable de los recursos naturales.

El programa académico propone un abordaje integral que vincula la construcción con el aprovechamiento de energías renovables y la gestión de materiales de bajo impacto. Los futuros egresados estarán capacitados para diseñar y ejecutar proyectos bajo estrictos criterios de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de eficiencia.

Este perfil profesional busca optimizar cada etapa del proceso constructivo, desde la planificación hasta la dirección de obra. De esta manera, la provincia busca consolidar un sistema formador que sea pertinente para el desarrollo territorial, fomentando prácticas que minimicen la huella de carbono en una industria clave para la economía local.

La nueva propuesta académica tendrá como sede el Instituto de Educación Superior N° 9-019 INSUTEC , ubicado en la Ciudad de Mendoza . Esta institución será la encargada de impartir los conocimientos necesarios para que los estudiantes logren una inserción laboral efectiva en un mercado que exige, cada vez más, soluciones innovadoras y compromiso con el entorno.

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron que esta incorporación reafirma el vínculo entre la formación técnica y las transformaciones productivas que atraviesa la región. Aquellos interesados en obtener más detalles sobre la modalidad de cursado y los requisitos de ingreso pueden realizar sus consultas a través de la plataforma oficial de la institución educativa.

Un camino consolidado

El lanzamiento de esta tecnicatura no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de articulación que tuvo un hito importante a mediados de 2025. En junio del año pasado, la Nave Cultural fue escenario del workshop académico “Construyendo Vínculos”, un encuentro que reunió a estudiantes de la especialidad Maestro Mayor de Obras, empresas del sector, el Colegio Profesional de Técnicos y representantes del ámbito público.

"Aquella jornada sentó las bases para la sinergia que hoy se concreta con la nueva carrera, reforzando la importancia de las prácticas profesionalizantes. Con este nuevo trayecto formativo, Mendoza se posiciona como un referente regional en la formación de profesionales preparados para los desafíos habitacionales y ambientales del siglo XXI", destacan desde este sector.