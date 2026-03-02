Mendoza en familia: 5 paradas obligatorias para disfrutar de la montaña y los viñedos con chicos

Las bodegas mendocinas ahora ofrecen catas de jugos y juegos para menores, mientras que senderos como Laguna de Horcones permiten ver el Aconcagua con niños.

Mendoza se consolida como el destino predilecto para familias que buscan equilibrar la aventura con el descanso. Con paisajes que van desde espejos de agua turquesa hasta la base del cerro más alto de América, la provincia ha adaptado su infraestructura para garantizar seguridad y entretenimiento en cada parada del recorrido.

Para quienes inician el viaje en la capital, el Parque General San Martín es el primer contacto necesario. Este espacio cuenta con calles internas seguras, bosques para picnic y un gran lago artificial. Es la opción ideal para que los chicos se diviertan antes de subir hacia la Cordillera de los Andes, aprovechando áreas de juegos e infraestructura de calidad.

image De la ciudad al espejo de agua de Potrerillos A tan solo una hora de la ciudad se encuentra el Dique Potrerillos, un espejo de agua turquesa rodeado por la precordillera. Aquí la oferta se diversifica entre paseos tranquilos en velero y circuitos de mayor adrenalina como el canopy. Los prestadores locales han profesionalizado sus servicios con equipos de seguridad especiales para niños, lo que permite que la acción sea accesible para todo el grupo familiar.

La razón por la cual Mendoza se ha vuelto tan amigable para los visitantes con niños reside en una evolución consciente de su industria turística. Los operadores comprendieron que para sostener el crecimiento del sector debían rediseñar las experiencias, integrando a los menores en espacios que antes eran exclusivos para adultos. Esta adaptación busca equilibrar el descanso de los padres con la estimulación didáctica de los hijos, convirtiendo cada visita en un aprendizaje activo sobre la geografía y la cultura local en espacios controlados.

image El Parque Provincial Aconcagua es otro ejemplo de esta accesibilidad dirigida. Aunque llegar a la cima es una tarea para profesionales, el circuito Laguna de Horcones permite caminar a la base del cerro más alto de América en apenas un par de horas. Es un sendero corto y bien señalizado, ideal para familias que quieren la foto frente al coloso de piedra sin enfrentar las dificultades técnicas de la alta montaña.

Bodegas para niños y el valor estratégico de Uspallata Uno de los cambios más notables se observa en los recorridos por bodegas. Muchas fincas reemplazaron las charlas técnicas monótonas por juegos interactivos, cosechas didácticas y degustaciones de jugos naturales para menores. Esto permite que los adultos disfruten de la gastronomía de primer nivel mientras los chicos exploran los viñedos a caballo o juegan en jardines seguros bajo supervisión. Finalmente, el valle de Uspallata surge como el centro operativo perfecto para evitar el agotamiento. Al instalarse en esta villa, las familias pueden recorrer los principales atractivos de la cordillera sin realizar trayectos largos de ida y vuelta a la ciudad. Su clima agradable y la cercanía con puntos históricos como las Bóvedas o los petroglifos del Cerro Tunduqueral lo transforman en un refugio tranquilo donde los niños pueden jugar con libertad. image Para organizar el itinerario, los sitios que garantizan una experiencia completa en familia son: El pulmón verde del Parque General San Martín en el centro de la ciudad.

