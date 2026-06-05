Así son las casas modulares chinas que sorprenden en Mendoza: se instalan en 30 minutos

Las casas prefabricadas chinas ya son una realidad en Mendoza y comienzan a posicionarse como una alternativa frente a la construcción tradicional. Estos módulos habitacionales que se pueden utilizar para distintos rubros y funciones, destacan por su breve tiempo de instalación y costos considerablemente más bajos .

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El furor llegó en manos de Patagonia Home , una empresa mendocina dedicada a la importación, comercialización e instalación de viviendas modulares. Según explicó Hernán Caro a Los Andes, uno de los socios fundadores, el proyecto nació en la pandemia, cuando conocieron que habían construcciones rápidas de hospitales y refugios.

Los módulos llegan comprimidos desde China y, una vez ubicados en el terreno, se despliegan mediante un sistema plegable que permite dejarlos listos para su uso en aproximadamente 30 minutos .

Así vienen los módulos. Se instalan sobre una capa de cemento y se repliegan.

La empresa comercializa actualmente cinco modelos: Módulo X, Módulo Z, Módulo V, Módulo Doble y Módulo Triple , con superficies que van desde los 15 hasta los 40 metros cuadrados .

Los módulos más pequeños (X,Z,V), de 15 m², incluyen instalaciones eléctricas completas, tomas corrientes, llaves de luz, térmicas y distintas opciones de aislación, entre ellas lana de vidrio, lana de roca volcánica, EPS y espuma de poliuretano.

módulos X, Z, V

Por su parte, los modelos de 30 y 40 m² (doble y triple) incorporan más equipamiento, con iluminación LED, disyuntores, aberturas de aluminio o PVC con doble vidrio hermético (DVH) y mayores prestaciones para uso habitacional.

modelo doble Imagen del interior del módulo doble.

módulo chino doble Foto del exterior del módulo doble.

El módulo más grande, de 40 m², incluye además cocina equipada con mueble de madera y mesada de acero inoxidable, junto con un baño completo con vanitory, espejo, inodoro, ducha, mampara y grifería instalada.

módulo triple Foto del exterior del módulo triple de 40 metros cuadrados.

módulo triple interior Así es el interior del módulo triple.

Cuánto sale cada módulo

Uno de los principales atractivos del sistema es el precio. Según informó la empresa, un módulo de oficina de 15 m² cuesta alrededor de $5 millones, mientras que el monoambiente de 30 m² tiene un valor de $15,5 millones. En tanto, la vivienda de 40 m² con dos dormitorios alcanza los $25 millones.

modulos chinos Así son los módulos chinos más económicos.

De esta manera, el valor del metro cuadrado en el modelo más grande ronda los $650.000, una cifra muy inferior al promedio de la construcción tradicional, que actualmente supera los $1,4 millones por metro cuadrado. En los módulos de 15 m², el costo promedio se ubica cerca de los $300.000 por metro cuadrado.

Hernán aseguró que la aceptación del producto ha sido positiva, pero que hay mucho desconocimiento sobre el sistema constructivo: "Hemos tenido buena aceptación por parte del cliente. Es más el tema de las redes sociales, en el cual la gente no entiende el sistema y opina sin tener entendimiento".

casas chinas Los módulos se caracterizar por su rápida instalación y su multiplicadad de funciones.

A un año del inicio del emprendimiento, Patagona Home ya comercializó más de 120 módulos. Los destinos de uso son diversos y destacaron que funcionan como oficinas, consultorios médicos, locales comerciales, proyectos turísticos, instalaciones para la industria minera, camarines de clubes deportivos y viviendas particulares.