Radiografía de la construcción: ¿Cuánto cuesta hoy levantar una casa de 61 m2 en Mendoza?

El escenario para el sector de la construcción en Mendoza muestra signos de una relativa calma en este mes de marzo de 2026. Según el informe número 111 elaborado por el Centro de Ingenieros de Mendoza , el costo de la construcción registró una variación mensual del 1,25%.

Esta cifra se explica fundamentalmente por el comportamiento dispar de sus componentes principales: mientras que los salarios se mantuvieron estables, el precio de los materiales continuó su tendencia alcista, aunque de forma moderada.

Uno de los datos más destacados del relevamiento realizado durante los primeros diez días de este mes es el congelamiento temporal en el valor de la mano de obra, que no presentó variaciones respecto al mes anterior. Sin embargo, en la comparación interanual, este rubro acumula una subida del 21,25%, superando levemente el promedio general del sector.

Por el contrario, los materiales de construcción fueron el motor del incremento mensual con una suba del 2.33%. Si se analiza el comportamiento de los insumos en los últimos doce meses, el aumento llega al 19,52%. Esta dinámica ha llevado a que el índice general de la construcción en la provincia muestre un crecimiento interanual consolidado del 20,30% en pesos.

Para quienes planean iniciar una obra, los valores por metro cuadrado sirven como el termómetro más preciso de la realidad económica. Una vivienda económica de ejecución tradicional, con una superficie de 61 metros cuadrados, requiere hoy una inversión de 1.299.196 pesos por cada metro cuadrado.

En el caso de las propiedades de mediana calidad, cuya superficie estándar se estima en 136 metros cuadrados, el valor unitario asciende a 1.721.144 pesos por metro cuadrado. Estos números reflejan el desafío constante de presupuestar en un contexto donde, a pesar de la desaceleración mensual, los valores finales siguen ajustándose.

Hacer una casa bajo la lupa del dólar

El informe del Centro de Ingenieros también analiza la evolución de los costos en relación con las distintas cotizaciones del dólar. Tomando como referencia el valor comprador del Banco Nación ($1.385), el costo de la construcción subió un 1,62% mensual en moneda extranjera. Bajo esta óptica, el metro cuadrado de una vivienda económica se sitúa en 938,05 dólares.

Sin embargo, al observar el mercado informal o "dólar blue" ($1.405), la realidad muestra una leve ventaja para el inversor a largo plazo. Aunque en el último mes el costo en dólares blue subió un 1,61%, la variación interanual en esta moneda arroja un saldo positivo del 3,18%. Actualmente, construir esa misma vivienda económica bajo la cotización del mercado paralelo tiene un costo de 924,69 dólares por metro cuadrado, mientras que la vivienda de mediana calidad se ubica en los 1.225,01 dólares blue por metro.