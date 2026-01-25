Quedó habilitado el tramo de la Ruta Nacional 7 en Uspallata, tras la rotura de una defensa aluvional

Un corte momentáneo de tránsito se registró este domingo en la Ruta Nacional 7 , a la altura de la estación de servicio EG3 , en el kilómetro 1145 . En detalle, el hecho se registró en la localidad de Uspallata , departamento de Las Heras .

Fuerte choque entre un auto y un camión municipal en Ruta 7 obligó a cortar el tránsito

En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones

Se trató de una rotura en una defensa de descarga aluvional que provocó la invasión de agua sobre la calzada. Acto seguido, el coordinador de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras dispuso la interrupción preventiva de ese tramo de la ruta .

El objetivo fue garantizar la seguridad vial, hasta tanto descienda el caudal que afecta la circulación. En paralelo, personal de Vialidad Nacional se desplazó hacia el lugar para evaluar la situación y avanzar con las tareas correspondientes.

Cerca de las 18.45 se informó de manera oficial la habilitación de ese tramo de la Ruta Nacional 7, en ambos sentidos.

En la tarde de este domingo, las autoridades también informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos .

No obstante, durante la actual jornada se registraron demoras en el cruce internacional, principalmente desde el lado argentino. En el Complejo Roque Carranza, la espera alcanzó aproximadamente 60 minutos, según datos difundidos por el Sistema Integrado Cristo Redentor.

Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo. X / @VALLEOVA

A pesar de ese reporte oficial, conductores que se encuentran en la zona advirtieron sobre la presencia de largas filas en el complejo.

En tanto, desde el túnel internacional hacia el Complejo Los Libertadores, del lado chileno, la demora informada fue de 20 minutos.