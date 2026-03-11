Por el aumento de casos de sífilis, Mendoza implementó un curso obligatorio para personal de salud

El aumento exponencial de las infecciones por sífilis llevó al Ministerio de Salud de Mendoza a implementar un curso de aprendizaje obligatorio para los trabajadores de la salud. Se trata de un curso de autoaprendizaje denominado “Acelerando la eliminación de sífilis congénita asegurando diagnóstico y tratamiento oportunos” y ha sido desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud.

Según establece el Gobierno de Mendoza en la Resolución 296 del 25 de febrero, está destinado a los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de Mendoza . “La resolución es parte de una estrategia de fortalecimiento de la eliminación de enfermedades de la estrategia ETMI Plus de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, explicó la doctora Andrea Falaschi, Directora de Epidemiología de la provincia.

La iniciativa ETMI Plus tiene como objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.

A nivel nacional se advierte un aumento sostenido de las notificaciones con esta infección desde 2011, con un paréntesis que marcó la pandemia.

En Argentina, los casos notificados de sífilis en la primera semana de este año se duplicaron en relación con la mediana de los últimos cinco años. La tendencia también se refleja en Mendoza, donde los casos crecieron 38% en un año, en línea con lo que se observa a nivel mundial.

Advierten sobre un descenso en el uso del preservativo

En 2019 se habían registrado 1.239 casos. La cifra cayó en 2020 (570) y 2021 (640), años atravesados por el aislamiento y por un menor acceso al sistema de salud. Luego comenzó el rebote: 1.404 casos en 2022, 1.493 en 2023 y 1.392 en 2024.

Los datos preliminares de 2025 marcaron un aumento del 38% respecto del año anterior en la provincia.

“Está totalmente descontrolada la sífilis, porque realmente no hay uso de preservativos. La verdad, lo que está pasando con la sífilis es gravísimo, hay muchísimos casos”, sostuvo Evangelina Castro, trabajadora social especialista en Salud Sexual y Reproductiva.

Desde Epidemiología de Mendoza advierten además otro problema: la reinfección. “Hay un 28% de las personas que testeamos que se reinfectan con sífilis, porque siguen teniendo relaciones sexuales no protegidas”, indicó Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de la provincia.

Los números de la sífilis

En el país, la primera semana de 2026, los casos confirmados pasaron de una mediana de 522 (promedio de los últimos cinco años cerrados) a 1.092. El salto representa un aumento del 109%

La sífilis congénita (niños que nacen con la infección) también mostró un aumento en los casos confirmados de 85% en ese periodo: la mediana de 13 pasó a 24 este año.

La sífilis en personas embarazadas tuvo un aumento de 154% en los casos confirmados: pasaron de una mediana de 125 a 317 este año. Los más afectados son jóvenes de entre 19 y 35 años.

Harán testeos gratuitos de enfermedades de transmisión sexual en la UNCuyo

En el texto de la resolución, que lleva la firma del ministro de Salud, Rodolfo Montero, se argumenta “que a nivel nacional, la tasa de notificación de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en el año 2019 a 93 casos por 100.000 habitantes en el año 2024, lo que representa un incremento del 65,8%, mientras que en la región de Cuyo la tasa aumentó de 70 a 100 casos por 100.000 habitantes en igual período”. Además, agrega: “que en la provincia de Mendoza la tasa de sífilis registró un aumento de 62,9 a 80,1 casos por 100.000 habitantes, notificándose 1123 casos durante el año 2024 y 1568 casos en el año 2025 para igual período epidemiológico, lo que implica un incremento del 38%, con concentración de casos en el grupo etario de 20 a 35 años”.

Por todo esto es que ha pasado a considerarse un problema de salud pública.

“A pesar de los esfuerzos realizados, persisten brechas en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento adecuado de la sífilis durante el embarazo, lo que incrementa el riesgo de transmisión vertical y la ocurrencia de sífilis congénita, evento prevenible y evitable mediante intervenciones oportunas y eficaces”, advierte la resolución.

Por qué se dictará el curso sobre sífilis

“Dentro de la mesa de gestión, se vio que era importante estandarizar la capacitación de la gente que trabaja en los sectores de salud, tanto públicos como privados, que tienen intervención en la ruta de diagnóstico y seguimiento de la madre y el niño, básicamente. Entonces, para esos equipos de salud, está este curso, que es un curso autoadministrado de la Organización Panamericana de la Salud gratuito y obligatorio”, detalló Falaschi.

En definitiva, resumió: “apunta a estandarizar la capacidad técnica de los equipos que tratan embarazadas y niños en todos los niveles del sistema, que fortalece las competencias tanto en diagnóstico como en interpretación de las pruebas diagnósticas”.

De esta manera señaló que se aspira a lograr un tratamiento correcto, y con un adecuado seguimiento del binomio madre e hijo, para obtener un piso técnico homogéneo en toda la provincia.

El ministerio refiere que la iniciativa internacional establece como metas reducir la tasa de transmisión materno infantil del VIH al 2% o menos y disminuir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 casos o menos por 1000 nacidos vivos;

Ante este escenario, remarca que “la evidencia científica demuestra que el tratamiento adecuado de la sífilis durante el embarazo alcanza una eficacia cercana al 100% cuando se administra de manera oportuna en el punto de atención, siendo la Atención Primaria de la Salud el ámbito estratégico para garantizar el acceso equitativo al diagnóstico, tratamiento y, seguimiento, en poblaciones con vulnerabilidad”.

Quiénes deben hacer el curso del Ministerio de Salud

En particular, está destinado a quienes se desempeñan en la “atención de personas gestantes, personas recién nacidas y a las acciones de prevención, diagnóstico tratamiento y seguimiento de infecciones de transmisión sexual”. Fundamentalmente, médicos ginecólogos, neonatólogos, especialistas en enfermedades de transmisión sexual, urólogos, pediatras, médicos generales clínicos y de familia y licenciados en Obstetricia.

Se dicta de manera virtual. La funcionaria explicó que quienes lo realizan deberán presentar la constancia de haberlo concluído en el efector donde se desempeñan. Explicó que ya está disponible para hacerse, aunque la resolución no establece plazos máximos para cumplimentar lo establecido. De todas formas, aclaró que es de cumplimiento obligatorio desde su publicación en el boletín oficial.