El avance de la sífilis: los casos aumentaron 38% en un año en Mendoza

Suena hasta extraño estar en 2026 hablando de que la sífilis vuelve a ser noticia . Los últimos días, datos epidemiológicos encendieron la alarma tras ponerle números a un escenario que ya se venía advirtiendo hace años: en Argentina, los casos notificados la primera semana de este año se duplicaron en relación a la mediana de los últimos cinco. Asimismo, los casos aumentaron 38% en un año en Mendoza y la misma tendencia se observa a nivel mundial

En Aconcagua Radio, Andrea Falaschi confirmó que hay un aumento de casos de sífilis

Es una enfermedad verdaderamente histórica, tras 120 años de haberse tipificado y muchísimos más de ser conocida. Más aún, es prevenible, de fácil diagnóstico (en media hora) y cuenta con tratamiento que además es verdaderamente accesible y sencillo: penicilina. Sin embargo, hace años que es motivo de alerta entre los especialistas y ahora, con los números en la mano, alarma

El último Boletín Epidemiológico Nacional encendió las alarmas al mostrar que, en la primera semana de 2026, los casos confirmados de sífilis en el país pasaron de una mediana de 522 (promedio de los últimos cinco años cerrados) a 1.092. El salto representa un aumento del 109%. Los registros estadísticos dan cuenta de que la tendencia es ascendente desde 2011.

También se incrementaron las formas más sensibles : la sífilis congénita (niños que nacen con la infección ) también mostró un aumento en los casos confirmados de 85% en ese periodo: la mediana de 13 pasó a 24 este año.

En tanto, la sífilis en personas embarazadas tuvo un aumento de 154% en los casos confirmados: pasaron de una mediana de 125 a 317 este año. Los más afectados son jóvenes de entre 19 y 35 años.

Lejos de ser un fenómeno local, el repunte se observa en toda la región. Según datos oficiales, en las Américas se estimaron en 2022 unos 3,36 millones de nuevas infecciones, cerca de un 30% más que en 2020.

“Esta situación representa un desafío para la salud pública, al requerir estrategias integradas de prevención, detección, tratamiento y seguimiento”, advirtió el Ministerio de Salud de la Nación.

Qué pasa con la infección en Mendoza

La provincia no es ajena a esta curva ascendente. Las notificaciones muestran un crecimiento sostenido tras el paréntesis de la pandemia. En 2019 se habían registrado 1.239 casos. La cifra cayó en 2020 (570) y 2021 (640), años atravesados por el aislamiento y menor acceso al sistema de salud. Luego comenzó el rebote: 1.404 casos en 2022, 1.493 en 2023 y 1.392 en 2024.

Los datos preliminares de 2025 marcaron un aumento del 38% respecto del año anterior: hasta noviembre se habían notificado 1568 casos. Así, la tasa de incidencia pasó de 64,6 a 89,2 casos cada 100.000 habitantes. Ese crecimiento duplica la media nacional (+19%) para el mismo período.

Aunque la tasa de Mendoza la mantiene por debajo de las otras provincias de Cuyo, la región figura entre las zonas con mayor incidencia del país en 2025, solo superada por el sur.

Una infección prevenible que no da síntomas

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección-vaginales, anales u orales- y también puede pasar de la persona gestante al bebé.

A pesar de ser prevenible, de diagnóstico sencillo y con tratamiento accesible, su avance se explica en parte por su carácter silencioso pero, sobre todo, por el relajamiento de los cuidados.

“El gran problema es que la mayoría de las veces no se manifiesta”, advierte Ignacio Bittar, médico infectólogo especializado en este tipo de infecciones y enfermedades.

Cuando aparecen signos, suelen darse en la primera etapa. “Vemos pacientes con sífilis primaria o secundaria, cuando aparece la lesión inicial, que se llama chancro: es como una llaga, una ulcerita, que puede estar en los genitales, pero también en la zona perianal, en la boca, la lengua o los labios”, detalla.

El inconveniente es que no siempre se ve y no duele. “Es una lesión que lo más habitual es que sea asintomática. En personas con genitales internos (mujeres) puede estar y no enterarse. Y si está en el ano o en la boca, tampoco es fácil de notar”.

Incluso cuando se detecta, suele minimizarse. “Hoy vi dos pacientes con chancro sifilítico y los dos pensaban que era un raspón o una lastimadura durante una relación sexual”, cuenta.

Por eso, la mayoría de los diagnósticos llega por análisis de sangre, muchas veces de manera incidental. “La gran parte de las veces uno se entera en una analítica cuando la persona está completamente asintomática”, señala. Para colmo, salvo en personas embarazadas, no es un estudio que se pida de rutina.

Menos casos graves, pero más infecciones latentes

Las formas más avanzadas son hoy poco frecuentes. “La sífilis terciaria, que causaba deformaciones óseas o problemas neurológicos y cardiovasculares, ya casi no se ve”, afirma Bittar.

Lo que sí abunda es la sífilis latente. “Es la etapa asintomática. Puede ser reciente o de muchos años y, si la persona nunca se hizo un estudio antes, es imposible saber desde cuándo la tiene”.

Donde la preocupación es máxima es en la transmisión al bebé. “La sífilis congénita es un problema grave. Puede transmitirse durante el embarazo y provocar abortos, muerte fetal o secuelas importantes”, subraya el infectólogo.

Si se detecta al nacer, por contagio durante el parto, el tratamiento suele ser efectivo. El riesgo mayor es cuando la transmisión ocurre durante la gestación ya que puede generar secuelas que no pueden revertirse.

Por qué aumentan los casos de sífilis

Los especialistas coinciden en que no hay una sola causa. El relajamiento en el uso del preservativo aparece como un factor central. “Hay poco uso del preservativo, sobre todo en parejas heterosexuales”, sostuvo el psicólogo y sexólogo Germán Gregorio. Tampoco se usa mucho el campo de látex. Señaló que los métodos anticonceptivos de larga duración redujeron embarazos no intencionales, pero no protegen contra infecciones.

También influyen cambios en las formas de vincularse, con vínculos no monógamos e incluso acuerdos no siempre explicitados. También una mayor vida sexual activa en adultos mayores y más personas divorciadas que, tras relaciones monógamas, no tienen el hábito de cuidado.

“En los jóvenes también influye que hoy se sabe que con una o dos inyecciones una infección de transmisión sexual se resuelve, entonces a veces no se lo toma tan en serio”, agregó. Lo mismo ha sucedido con el tratamiento crónico del VIH, por lo que se ha perdido el temor.

Reinfecciones y seguimiento difícil

Desde Epidemiología provincial advierten otro obstáculo: la reinfección. “Hay un 28% de las personas que testeamos que se reinfectan, porque siguen teniendo relaciones sexuales no protegidas”, indicó Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza.

El seguimiento no es sencillo. “Tiene que ver con conductas íntimas y a veces no encontramos todas las parejas sexuales”, explicó. Parte del problema es que la patología cuenta con un alto estigma social y la gente no consulta.

Por eso se fortalecen estrategias en el primer nivel de atención, con test rápidos y tratamiento inmediato, especialmente en el embarazo.

El tratamiento es simple y efectivo: penicilina. Pero no genera inmunidad. “Te podés volver a infectar”, advierte Bittar.

La clave, insisten, es el testeo periódico. “Sugerimos que todas las personas sexualmente activas se hagan el estudio al menos una vez al año”. resaltó el médico.

En Mendoza hay centros públicos donde se puede acceder sin turno. “En los CEPAP se hace test rápido para sífilis y VIH, por demanda espontánea. El resultado está en el momento”, destaca.