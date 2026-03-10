10 de marzo de 2026 - 20:40

Otra vez la lluvia dice presente en Mendoza y amenaza a los shows de Vendimia

Este martes durante la tarde-noche comenzaron las tormentas en distintas zonas de la provincia.

Este martes por la tarde-noche, las tormentas volvieron a decir presente en Mendoza, tal como había anticipado el pronóstico del tiempo horas antes.

Luego de un fin de semana con intensas lluvias que obligaron a suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este martes antes de las 20 comenzaron los truenos y luego de un rato comenzó la tormenta en distintas zonas del Gran Mendoza.

Se registraron lluvias moderadas a intensas en el oeste de Godoy Cruz, oeste de Ciudad, oeste de Las Heras, El Challao. Además se registran lluvias moderadas en el norte de Manzano Histórico de Tunuyán, con posibilidad de caída de granizo, según indicaron desde Radar San Martín.

Uno de los puntos más afectados es el Parque General San Martín, donde el temporal amenaza con la suspensión de los shows en el Teatro Griego Frank Romero Day en el marco de la Vendimia 2026. En las zonas aledañas y en el ingreso al teatro griego se comenzó a registrar una gran acumulación de agua producto de las lluvias, lo que complicaría el desarrollo normal de los shows previstos para esta noche.

Por el momento, las autoridades no han confirmado suspensión de los shows artísticos, donde estará presente Abel Pintos, Angela Leiva, Maggie Cullen y el grupo Campedrinos.

