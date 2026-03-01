Por qué los pájaros aparecen en casa después de la lluvia: dos especies buscan la humedad

Entre las especies más visibles en esos momentos se encuentran los zorzales y los gorriones. Ambos aprovechan las condiciones posteriores a la lluvia para encontrar comida con mayor facilidad y para acomodar su plumaje antes de retomar el vuelo.
Por qué los zorzales son expertos en detectar alimento bajo tierra
Los zorzales son aves conocidas por su capacidad para localizar insectos y lombrices ocultas en el suelo. Después de una lluvia, la humedad obliga a estos pequeños animales a salir a la superficie, facilitando su captura.
Por eso es común verlos caminando por jardines, veredas o macetas removiendo la tierra con su pico.
Este comportamiento les permite alimentarse rápidamente tras un período en el que la lluvia pudo haber dificultado la búsqueda.
Además, suelen aprovechar los claros de sol posteriores para secar sus plumas, extendiendo las alas y permaneciendo quietos durante algunos minutos.
Qué significa que los gorriones pasen tiempo en el suelo
Los gorriones, por su parte, se destacan por su gran adaptación a entornos urbanos. Después de una tormenta, descienden a patios y balcones para recoger semillas, restos de comida o pequeños insectos arrastrados por el agua.
También buscan superficies secas donde acicalarse. El cuidado del plumaje es esencial para mantener la capacidad de vuelo y la protección térmica, especialmente tras haber estado expuestos a la humedad.
Su presencia en grupo es habitual, ya que se desplazan en bandadas y se comunican constantemente para detectar zonas seguras y ricas en alimento.
Por qué la lluvia cambia su comportamiento
Las precipitaciones modifican temporalmente el ecosistema. El suelo blando facilita el acceso a nutrientes y crea pequeñas reservas de agua donde las aves pueden beber o bañarse.
Este escenario representa una oportunidad breve pero valiosa, por lo que muchas especies intensifican su actividad apenas termina la tormenta.