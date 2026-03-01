1 de marzo de 2026 - 11:30

Por qué los pájaros aparecen en casa después de la lluvia: dos especies buscan la humedad

Tras una tormenta, ciertas aves comienzan con su canto característico cerca de casa. Dos especies de pájaros buscan la humedad por dos motivos especiales.

Estos pájaros forman una estrecha relación entre la naturaleza y la vida cotidiana.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Entre las especies más visibles en esos momentos se encuentran los zorzales y los gorriones. Ambos aprovechan las condiciones posteriores a la lluvia para encontrar comida con mayor facilidad y para acomodar su plumaje antes de retomar el vuelo.

pájaros después de la lluvia
Cuando salen de sus refugios su canto mantiene la cohesión social de la colonia.

Por qué los zorzales son expertos en detectar alimento bajo tierra

Los zorzales son aves conocidas por su capacidad para localizar insectos y lombrices ocultas en el suelo. Después de una lluvia, la humedad obliga a estos pequeños animales a salir a la superficie, facilitando su captura.

  • Por eso es común verlos caminando por jardines, veredas o macetas removiendo la tierra con su pico.
  • Este comportamiento les permite alimentarse rápidamente tras un período en el que la lluvia pudo haber dificultado la búsqueda.
  • Además, suelen aprovechar los claros de sol posteriores para secar sus plumas, extendiendo las alas y permaneciendo quietos durante algunos minutos.
pájaros después de la lluvia
Los zorzales buscan la tierra mojada como lugar placentero.

Qué significa que los gorriones pasen tiempo en el suelo

  • Los gorriones, por su parte, se destacan por su gran adaptación a entornos urbanos. Después de una tormenta, descienden a patios y balcones para recoger semillas, restos de comida o pequeños insectos arrastrados por el agua.
  • También buscan superficies secas donde acicalarse. El cuidado del plumaje es esencial para mantener la capacidad de vuelo y la protección térmica, especialmente tras haber estado expuestos a la humedad.

Su presencia en grupo es habitual, ya que se desplazan en bandadas y se comunican constantemente para detectar zonas seguras y ricas en alimento.

pájaros después de la lluvia
Los gorriones aprovechan la calma para buscar alimento activamente.

Por qué la lluvia cambia su comportamiento

Las precipitaciones modifican temporalmente el ecosistema. El suelo blando facilita el acceso a nutrientes y crea pequeñas reservas de agua donde las aves pueden beber o bañarse.

Este escenario representa una oportunidad breve pero valiosa, por lo que muchas especies intensifican su actividad apenas termina la tormenta.

La aparición de zorzales y gorriones después de la lluvia es una muestra de cómo las aves aprovechan los cambios del entorno para sobrevivir y así continuar su camino.

