El Gobierno confirmó que 420 argentinos ya dejaron Emiratos Árabes tras los ataques en Oriente Medio

El Gobierno nacional confirmó que continúa el operativo para asistir a ciudadanos argentinos que quedaron en Oriente Medio tras los ataques en la región que provocaron cancelaciones masivas de vuelos. En las últimas horas, otros 62 compatriotas lograron abandonar Emiratos Árabes Unidos.
Según informó el canciller Pablo Quirno, estas salidas se realizaron en vuelos de la aerolínea Emirates con destino a Buenos Aires y San Pablo, en el marco de las gestiones que lleva adelante la Cancillería.
Con estas nuevas partidas, ya son 420 los argentinos que pudieron dejar Emiratos Árabes Unidos desde que comenzaron las restricciones aéreas en la zona por el conflicto bélico, detalló el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2031399454545215822?s=20&partner=&hide_thread=false
Operativo de alta complejidad logística
Los argentinos pudieron abandonar el país mediante vuelos programados por Emirates. Esto fue posible a un operativo coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a los compatriotas que quedaron varados en la región por las restricciones en los vuelos en medio de los ataques aéreos.
Las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló en un contexto de alta complejidad logística, debido a la intermitente apertura del espacio aéreo y a la cancelación de numerosos vuelos comerciales en Medio Oriente.
Al principio se decidió priorizar la evacuación de menores de edad y personas con problemas de salud, entre todos los identificados. Ahora, se sumaron el resto y la mayoría está de vuelta en el país.
En las últimas horas, Cancillería aseguró que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos y otros países de la zona continúa activo para facilitar el regreso de los argentinos “de la manera más rápida y segura posible”.