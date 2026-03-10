El Gobierno confirmó que 420 argentinos ya dejaron Emiratos Árabes tras los ataques en Oriente Medio

El canciller Pablo Quirno informó que otros 62 argentinos ya están de vuelta en Argentina y dejó en claro que el cronograma especial de vuelos continúa activo.

El Gobierno nacional confirmó que continúa el operativo para asistir a ciudadanos argentinos que quedaron en Oriente Medio tras los ataques en la región que provocaron cancelaciones masivas de vuelos. En las últimas horas, otros 62 compatriotas lograron abandonar Emiratos Árabes Unidos.

Según informó el canciller Pablo Quirno, estas salidas se realizaron en vuelos de la aerolínea Emirates con destino a Buenos Aires y San Pablo, en el marco de las gestiones que lleva adelante la Cancillería.

Con estas nuevas partidas, ya son 420 los argentinos que pudieron dejar Emiratos Árabes Unidos desde que comenzaron las restricciones aéreas en la zona por el conflicto bélico, detalló el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.

Hoy otros 62 ciudadanos argentinos afectados por la situación en Medio Oriente salieron de los Emiratos Árabes Unidos en vuelos de @emirates con destino a Buenos Aires y San Pablo.

Con estas salidas, ya son 420 los argentinos que han dejado EAU desde la reanudación parcial de… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 10, 2026



Con estas salidas, ya son 420 los argentinos que han dejado EAU desde la reanudación parcial de… https://t.co/dbiC1rJkdc — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 10, 2026 Operativo de alta complejidad logística Los argentinos pudieron abandonar el país mediante vuelos programados por Emirates. Esto fue posible a un operativo coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a los compatriotas que quedaron varados en la región por las restricciones en los vuelos en medio de los ataques aéreos.

Las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló en un contexto de alta complejidad logística, debido a la intermitente apertura del espacio aéreo y a la cancelación de numerosos vuelos comerciales en Medio Oriente.