Paritarias 2026: el Gobierno sumó nuevos acuerdos salariales con funcionarios Judiciales y Vialidad

El Ejecutivo provincial cerró negociaciones para el primer semestre con un incremento escalonado que alcanza el 10%. Por su parte, el sector de los Empleados Judiciales someterá la propuesta a votación de sus bases y responderá la próxima semana.

El Gobierno sumó nuevos acuerdos salariales con empleados Judiciales y de Vialidad en paritarias

Este lunes 9 de marzo, el Gobierno de Mendoza concretó una nueva jornada de reuniones paritarias en la que logró sellar acuerdos con dos sectores adicionales de la administración pública. Los representantes gremiales de los Funcionarios Judiciales y de la Dirección Provincial de Vialidad aceptaron formalmente la propuesta de aumento salarial presentada por el Ejecutivo para los próximos meses.

Con estas firmas, el Gobierno provincial ya suma tres acuerdos en el marco de las paritarias 2026, incluyendo el pacto alcanzado previamente con el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación).

Detalles del incremento salarial La oferta aceptada para este primer semestre de 2026 contempla un esquema de aumentos de la siguiente manera:

7% de incremento para el mes de marzo .

. 3% de incremento para el mes de mayo. Según se detalló, estos incrementos tienen la característica de ser no acumulativos y se calculan tomando como referencia la base fija de los haberes de diciembre de 2025. Asimismo, las partes acordaron volver a reunirse en una nueva mesa paritaria a finales del mes de junio.

El sector judicial, en espera A diferencia de los funcionarios del sector, los Empleados Judiciales aún no han dado una respuesta definitiva. Según explicó Mariana Lima, directora provincial de Recursos Humanos, los representantes de dicho gremio recibieron la misma propuesta y procederán a bajarla a las bases para su debate.

"La van a someter a la votación de la asamblea de sus representados y nos traerán una respuesta la semana entrante", señaló la funcionaria tras el encuentro. Se espera que en los próximos días se concrete una nueva reunión entre el Gobierno y los delegados de los empleados judiciales para formalizar el resultado de la votación.