El SUTE aprobó la propuesta salarial y es el primer gremio que acuerda con el Gobierno en paritarias

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación ( SUTE ) aprobó la propuesta salarial de un incremento del 10% para el primer semestre , que le presentó el gobierno de Alfredo Cornejo . Se trata del primer gremio que acepta el ofrecimiento en esta ronda de paritarias , mientras Ampros y ATE atraviesan conflictos.

Al inicio de las negociaciones, la Provincia presentó una primera propuesta del 7% de aumento y el sindicato que conduce Gustavo Correa la rechazó por considerarla "insuficiente". Por eso pasaron a un cuarto intermedio y, al retomar las negociaciones el jueves pasado, llegó una oferta mejorada del 10% para el sector educativo , que fue bajada a las bases.

En el plenario provincial realizado en Luján de Cuyo esta mañana , finalmente el SUTE aprobó la propuesta con el voto a favor de 149 congresales y el rechazo de otros 44 . Además, el sindicato docente decidió manifestarse por los reclamos que no fueron atendidos por el Ejecutivo en esta ronda paritaria.

El plenario votó por unanimidad marchar en el "contracarrusel" del próximo sábado , como también el próximo 24 de marzo (Día de la Memoria por la Verdad y Justicia) y el 1 de mayo , Día del Trabajador y fecha en la que el gobernador abre las sesiones en la Legislatura.

"Tendremos jornadas de visibilización sobre los puntos que no han sido resueltos en las paritarias y los problemas que estamos teniendo en las escuelas", dijo Correa, y afirmó que "pondrán en la calle los reclamos que faltan" .

Entre esas demandas, Correa enumeró: "La situación de la OSEP; el desfinanciamiento de las escuelas técnicas; los cierres de los CCT y secciones en escuelas secundarias; la discusión de la matrícula; la titularización de los celadores y la ampliación de enfermedades inculpables para que no se descuenten en el Ítem Arraigo".

SUTE-plenario provincial El plenario provincial del SUTE aprobó la propuesta salarial del Gobierno para el primer semestre Prensa SUTE

La propuesta aprobada

El ofrecimiento del Poder Ejecutivo consistió en un incremento del 10%, distribuido en un 7% en marzo y un 3% en mayo, no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025.

Asimismo, se propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente conforme al esquema presentado en la mesa paritaria.

A los valores detallados, se adicionan los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, en caso de corresponder y atendiendo a las particularidades de cada agente, sostuvo el gobierno.

Mientras que la propuesta para los celadores fue la misma, de un 10% dividido en dos tramos no acumulativos y con base de cálculo a diciembre del año pasado.

Tiene impacto sobre el Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).

Conflicto con Ampros y ATE

La gestión de Alfredo Cornejo transita la segunda ronda de negociaciones luego de que los gremios estatales rechazaran la primera oferta salarial. En ese contexto, el Ejecutivo analiza la posibilidad de otorgar los incrementos por decreto en caso de un nuevo rechazo.

El martes, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también rechazó la propuesta oficial, que contempla un 7% en marzo y un 3% en mayo, no acumulativos y con base de cálculo en diciembre de 2025.

“Esta propuesta no llega al 2% mensual en seis meses. No alcanza a cubrir el aumento del costo de vida”, cuestionó la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que, tras los rechazos, no está prevista una nueva reunión, al considerar que la oferta fue “elaborada con responsabilidad” para “garantizar su cumplimiento” durante el primer semestre. En otras palabras, las negociaciones se encuentran virtualmente caídas.

En paralelo, desde Casa de Gobierno trascendió que la negociación con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estaría “agotada” y que el Ejecutivo podría avanzar con un incremento por decreto del 7%, correspondiente a la primera propuesta oficial.

Desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Víctor Fayad, argumentan que “no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal”.

Para el Gobierno, el “punto de quiebre” en la negociación fue la realización de medidas de fuerza mientras regía un cuarto intermedio, lo que interpretaron como un traslado de la discusión a un “terreno político” por fuera de la mesa paritaria.

Sin embargo, desde ATE señalaron que no fueron notificados formalmente de la suspensión de las negociaciones. Durante el mediodía del miércoles, el gremio realizará una conferencia del prensa.

El secretario general, Roberto Macho, informó a sus afiliados que se completó la primera ronda de reuniones en casi todos los sectores, salvo en el Régimen 15 de Salud, cuya audiencia —según el gremio— fue levantada por el Gobierno.

“Esperamos que el Gobierno reflexione y fije una nueva fecha para el Régimen 15 de Salud”, expresó Macho.