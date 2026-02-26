No camina: otro gremio rechazó el aumento salarial del 7% y ya son cuatro

El aumento salarial del 7% para todo el primer semestre 2026 sigue acumulando rechazos en la paritaria del Estado provincial. Tras el "no" de los gremios SUTE, Ampros y APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control), ahora se sumó ATE.
ATE rechazó el aumento salarial del 7% y e hizo denuncias contra el gobierno. El gremio pidió un sueldo mínimo de 1,8 millones de pesos.
"Finalizamos la primera ronda de audiencias paritarias sectoriales de Administración Central y Salud. Rechazamos las propuestas insuficientes de aumento salarial, equivalentes a un 7% de incremento para esta primera mitad del año, además de plantear las denuncias, irregularidades e incumplimientos paritarios que mantiene el Gobierno", informó ATE después de reunirse con autoridades en la Subsecretaría de Trabajo.
El gremio que dirige Roberto Macho pretende un salario mínimo de 1,8 millones de pesos. En este marco, el sindicato agregó: "Repudiamos la decisión política del Poder Ejecutivo de suspender de manera unilateral las próximas audiencias, como represalia a la participación de ATE en la jornada de paro y movilización convocada para este viernes 27 de febrero, en rechazo de la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares".
"Ratificamos nuestra lucha colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores y exigimos a la Subsecretaría de Trabajo que se expida con la misma celeridad sobre las serias denuncias que presentamos", remató el sindicato.
La primera propuesta del Ejecutivo es un aumento del 5% en marzo y otro de 2% en mayo. Las subas no son acumulativas y se calculan sobre la base salarial de diciembre del año pasado.