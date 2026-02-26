No camina: otro gremio rechazó el aumento salarial del 7% y ya son cuatro

ATE rechazó el aumento salarial del 7% y e hizo denuncias contra el gobierno. El gremio pidió un sueldo mínimo de 1,8 millones de pesos.

Roberto Macho, líder del gremio ATE, comunicó el rechazo al aumento salarial en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo. Foto: ATE

"Finalizamos la primera ronda de audiencias paritarias sectoriales de Administración Central y Salud. Rechazamos las propuestas insuficientes de aumento salarial, equivalentes a un 7% de incremento para esta primera mitad del año, además de plantear las denuncias, irregularidades e incumplimientos paritarios que mantiene el Gobierno", informó ATE después de reunirse con autoridades en la Subsecretaría de Trabajo.

El gremio que dirige Roberto Macho pretende un salario mínimo de 1,8 millones de pesos. En este marco, el sindicato agregó: "Repudiamos la decisión política del Poder Ejecutivo de suspender de manera unilateral las próximas audiencias, como represalia a la participación de ATE en la jornada de paro y movilización convocada para este viernes 27 de febrero, en rechazo de la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares".

"Ratificamos nuestra lucha colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores y exigimos a la Subsecretaría de Trabajo que se expida con la misma celeridad sobre las serias denuncias que presentamos", remató el sindicato.