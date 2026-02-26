Debate caliente en el Senado: Mayans pidió que el presidente "se quede desnudo" en plena sesión

El Senado continúa en debate por cambios en la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE. Durante su intervención, el kirchnerista lanzó una insólita expresión.

La sesión en el Senado que debate el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la Ley de Glaciares, terminó envuelta en polémica por una frase que sorprendió a todos. En medio de un cruce, José Mayans apuntó contra la conducción del recinto y lanzó una expresión que generó estupor.

Todo comenzó cuando el radical Maximiliano Abad planteó adelantar la votación del entendimiento comercial. La propuesta abrió una discusión sobre el procedimiento y el orden de las intervenciones, lo que desató la reacción del jefe del interbloque kirchnerista.

El formoseño cuestionó que se modificara la metodología de trabajo y advirtió que no se podía “hacer cualquier cosa” en la sesión. En ese contexto, Mayans se dirigió al presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, y dijo: “Voy a proponer que usted se quede desnudo ahí en la banca”.

Embed “Yo no le puedo establecer que usted se baje el pantalón y usted se lo baja. O que se quede desnudo ahí en la banca. Voy a proponer que se quede desnudo y se ponga una peluca”.



- José Mayans, senador de gustos raros, a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado pic.twitter.com/enDHtOrT0N — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) February 26, 2026 En medio de su intervención, también utilizó una comparación provocadora: “Yo le puedo votar acá que usted se baje el pantalón y usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría”, lanzó. La frase generó murmullos inmediatos y llamados al orden dentro de la Cámara alta.

Lo más insólito es que algunos legisladores levantaron su mano, en referencia al voto positivo, al extraño pedido del kirchnerista. El senador defendió que primero debían realizarse las exposiciones y los cierres de bloque antes de avanzar a la votación, tal como establece el reglamento.

Además, criticó con dureza al miembro informante del proyecto, al considerar “una vergüenza” la brevedad de su exposición sobre un acuerdo que, según remarcó, llevó dos décadas de negociación.