Tras la ruptura en el Senado, gobernadores exploran un espacio propio para dialogar con el Gobierno

Un grupo de mandatarios provinciales mantuvo un encuentro virtual para debatir desafíos comunes y comenzar a articular una agenda compartida en el plano económico y político. La iniciativa podría derivar en la creación de un interbloque legislativo que negocie en conjunto con el Ejecutivo nacional.

El encuentro se produjo luego de que tres senadores de Tucumán, Catamarca y Jujuy abandonaran el bloque peronista por diferencias con la conducción de José Mayans , alineado con Cristina Fernández de Kirchner .

Los gobernadores que participaron del cónclave han mostrado una postura de diálogo con la administración de Javier Milei , aunque también impulsaron modificaciones en proyectos clave. Un ejemplo fue la reforma laboral, cuando varios reclamaron la eliminación del artículo que recortaba salarios durante licencias por enfermedad, planteo que finalmente fue aceptado por la Casa Rosada.

En un comunicado difundido tras el encuentro se indicó que se analizó “el rol de estas provincias en el Congreso Nacional a través de sus representantes en Diputados y Senadores, así como el aporte de todos los Gobiernos provinciales a la gobernabilidad de la Argentina”.

Federalismo y agenda productiva

Los mandatarios acordaron sostener este tipo de reuniones de manera periódica, con la posibilidad de estructurar un espacio legislativo común. Destacaron además, siguiendo el reporte de Clarín, que se trata de gobernadores surgidos de proyectos políticos provinciales y no alineados orgánicamente al Partido Justicialista.

“Comparten la visión de la necesidad de que el federalismo sea real y concreto y no quede solo en anuncios”, señalaron. Aclararon también que la iniciativa no responde a fines electorales, sino a la construcción de una agenda de trabajo conjunta enfocada en producción agrícola, turismo, minería, desarrollo energético, políticas impositivas y ganadería, entre otros ejes.

La proyección incluye una mirada hacia el plano internacional. Varios de los gobernadores prevén participar en el Argentina Week, que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.