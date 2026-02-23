El PJ cruzó a senadores que apoyaron leyes del oficialismo: "Eligieron el lado equivocado"

El partido que conduce Cristina Kirchner cuestionó a legisladores peronistas que acompañaron una ley de flexibilización laboral impulsada por el oficialismo.

En medio de la salida de legisladores del espacio y tras el apoyo de algunos senadores peronistas a leyes clave del oficialismo, el Partido Justicialista nacional (PJ), presidido por Cristina Fernández de Kirchner, difundió un duro comunicado en el que cuestionó a quienes acompañaron una reforma laboral. Según el partido, el proyecto implica una flexibilización perjudicial para los trabajadores.

“El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajado, no para convertirlo en esclavo", sostuvo el PJ en el documento.

El texto agrega que "un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero; expresa otros intereses" y remarca que "quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar".

La interna en el Senado y el quiebre del interbloque La reprimenda institucional se produce en un contexto de fractura dentro del interbloque “Populares”, encabezado por José Mayans, luego de que tres senadores decidieran apartarse para conformar un nuevo espacio.

La flamante bancada, denominada Convicción Federal, estará integrada inicialmente por Carolina Moisés (Jujuy), quien asumirá la presidencia del bloque, junto a Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).