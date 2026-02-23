23 de febrero de 2026 - 20:21

El PJ cruzó a senadores que apoyaron leyes del oficialismo: "Eligieron el lado equivocado"

El partido que conduce Cristina Kirchner cuestionó a legisladores peronistas que acompañaron una ley de flexibilización laboral impulsada por el oficialismo.

Fuga en el peronismo: el partido de CFK apuntó contra legisladores disidentes.

Fuga en el peronismo: el partido de CFK apuntó contra legisladores disidentes.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de la salida de legisladores del espacio y tras el apoyo de algunos senadores peronistas a leyes clave del oficialismo, el Partido Justicialista nacional (PJ), presidido por Cristina Fernández de Kirchner, difundió un duro comunicado en el que cuestionó a quienes acompañaron una reforma laboral. Según el partido, el proyecto implica una flexibilización perjudicial para los trabajadores.

Leé además

La inversión total en la repavimentación de la Ruta Nacional 143 asciende a 37,3 millones de dólares tras la revisión oficial.

El Gobierno corrigió montos sobres las adjudicaciones de las obras del Fondo de Resarcimiento

Por Redacción Política
Trabajadores protestando en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos.

Fracasó la negociación: Fate y el gremio volverán a reunirse en marzo a pedido del Gobierno

Por Redacción Política

El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajado, no para convertirlo en esclavo", sostuvo el PJ en el documento.

Comunicado del Partido Justicialista
Comunicado del Partido Justicialista.

Comunicado del Partido Justicialista.

El texto agrega que "un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero; expresa otros intereses" y remarca que “quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”.

La interna en el Senado y el quiebre del interbloque

La reprimenda institucional se produce en un contexto de fractura dentro del interbloque “Populares”, encabezado por José Mayans, luego de que tres senadores decidieran apartarse para conformar un nuevo espacio.

Comunicado del Partido Justicialista
Comunicado del Partido Justicialista.

Comunicado del Partido Justicialista.

La flamante bancada, denominada Convicción Federal, estará integrada inicialmente por Carolina Moisés (Jujuy), quien asumirá la presidencia del bloque, junto a Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Desde el PJ señalaron que la reforma cuestionada “abre una nueva etapa de precarización y transferencia de riqueza” y concluyeron con una advertencia política: “La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo consolidó su alianza con Javier Milei con tres triunfos de seis elecciones municipales. 

Elecciones 2026: consultores políticos analizan el ausentismo y la consolidación de la alianza Milei - Cornejo

Por Martín Fernández Russo
El intendente Matías Stevanato rodeado por sus concejales electos del frente Maipú Crece. 

Matías Stevanato remarcó que el PJ logró "cortar una racha de 25 años" sin ganar legislativas en Maipú

Por Redacción Política
En el Concejo Deliberante de Maipú, el intendente Matías Stevanato tendrá mayoría por primera vez. Foto Archivo

Elecciones municipales 2026: las nuevas mayorías que tendrán los seis concejos deliberantes

Por Martín Fernández Russo
Falleció Rodolfo Chango Díaz, histórico dirigente del PJ mendocino y exfuncionario de Menem

Falleció Rodolfo "Chango" Díaz, histórico dirigente del PJ mendocino y exfuncionario de Menem

Por Redacción Política